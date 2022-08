W ubiegłym roku Neo-Nówka świętowała swoje dwudziestolecie podczas 27. Pol'and'Rock Festiwal na lotnisku Makowice-Płoty. W tym roku, podobnie jak podczas poprzedniej edycji festiwalu, Roman Żurek, Michał Gawliński oraz Radosław Bielecki inaugurowali wydarzenia w namiocie ASP.

Kabareciarze znani są z tego, że dosadnie komentują sytuację w Polsce. Występ rozpoczął się od piosenki z wersami: "Jestem Polakiem, mam orła w klapie, tego myślenia nie pozbawisz mnie, niby jest pięknie, nic się nie dzieje, a burdel w Sejmie irytuje mnie". Później pojawiły się również nawiązania do sytuacji na granicy z Białorusią, typowych wczasach nad Bałtykiem czy TVP.

Najbardziej wyraźną reakcję wywołał jednak nowy skecz, o którym szybko zrobiło się w Polsce głośno. "Wigilia 2022", bo o nim mowa, miał premierę kilka dni temu w telewizji Polsat. "Spotykamy się z hejtem w sieci, ale to tylko 20 proc. komentarzy. Reszta jest pozytywna. Jeden z pierwszych komentarzy, jaki zapamiętaliśmy, to 'Halina nie kupuj węgla w tym roku, Neo-Nówka już dała do pieca'. Staliśmy się bohaterami tylko dlatego, że powiedzieliśmy prawdę" - komentowali kabareciarze. Całość można zobaczyć poniżej:

Neo-Nówka -"Wigilia 2022" - Bez Cenzury (NOWOŚĆ)

Publiczność była zachwycona występem, dodając że wszystko, co zobaczyli, było nie tylko rozrywką, ale również gorzką prawdą. "I to była cała prawda aż do bólu. Brawo za odwagę i życzę Wam kochani dalszych takich skeczy, które obnażają naszą rzeczywistość. Smutne, ale prawdziwe", "To było to; szok i niedowierzanie, koniec chowania głowy w piasek, najwyższy czas zacząć nazywać rzeczy po imieniu", "Ogromny szacunek za odwagę. Jako społeczeństwo jesteśmy skłóceni, potrafiliście to pokazać w sposób dający do myślenia" - komentowali.

Pol'and'Rock Festival 2022 - kto zagra?

Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym roku organizatorzy zapraszają na pierwszą ponownie w pełni otwartą formułę po pandemii koronawirusa.

Wśród zagranicznych gwiazd są m.in. Clutch, Gwar, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green, Ferocious Dog, Laura Cox, Dirty Shirt (laureat Złotego Bączka, nagrody woodstockowej publiczności) oraz Skindred.

Vogg (Decapitated) o występie na Pol'and'Rock Festival 2019

Rodzimą scenę na Pol'and'Rock 2022 reprezentować będą Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni ( posłuchaj! ), Organek, Luxtorpeda, Me And That Man, Spięty, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny, Uliczny Opryszek, Blenders, Gutek, Sztywny Pal Azji i Piotr Bukartyk. Zagrają również laureaci eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna ( sprawdź! ), Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

W Akademii Sztuk Przepięknych pojawią się m.in. aktorzy Barbara Kurdej-Szatan i Marcin Dorociński, pisarz Jakub Żulczyk, Krzysztof Sokołowski (wokalista grupy Nocny Kochanek) oraz twórcy filmu "Johnny" o nieżyjącym już ks. Janie Kaczkowskim, gościu ASP w 2015 r.