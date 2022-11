Latem 2020 roku Simon Cowell uległ poważnemu wypadkowi - podczas przejażdżki rowerem elektrycznym złamał kręgosłup. Po doznaniu grożącego trwałym kalectwem urazu słynny łowca talentów przeszedł wielomiesięczną rekonwalescencję. A gdy wyzdrowiał, uwagę fanów natychmiast przykuła jego odmieniona sylwetka.

W plotkarskich mediach zaczęły pojawiać się spekulacje, że ta zmiana jest efektem operacji zmniejszenia żołądka, czemu sam juror "Mam talent" zdecydowanie zaprzeczał. Utrata wagi miała zostać spowodowana przejściem na drastyczną dietę.



"Kiedy poszedłem zrobić badania, po otrzymaniu wyników mój lekarz powiedział: 'Masz najgorszą dietę ze wszystkich pacjentów, jakich kiedykolwiek leczyłem. Jesz jak uczniak z lat 60.'. Polecił mi zrezygnować z czerwonego mięsa, nabiału, cukru i glutenu" - zdradził Cowell, dodając, że największym problemem dla niego było wyeliminowanie z jadłospisu pizzy.

W ostatnim czasie 63-letni Cowell pokazał się publicznie podczas Variety Club Showbusiness Awards. Na gali towarzyszyła mu jego narzeczona - 45-letnia Lauren Silverman. Juror odebrał nagrodę za "szczodrość w filantropii".

"Simon uczy naszego syna Erica wartości i ważności w pomaganiu innym - teraz będę płakać. To znaczy dla mnie tak wiele, że nasz syn ma takiego ojca, a mój starszy syn Adam takiego ojczyma, który jest tak niesamowitym wzorem do naśladowania pod wieloma względami" - powiedziała poruszona partnerka jurora "Mam talent".

Simon Cowell w ostatnim czasie miał schudnąć ok. 19 kg. Nie wszystkim jego metamorfoza przypadła do gustu - internauci mają podejrzenia, że Brytyjczyk przesadził z botoksem. "Co się stało z jego twarzą?" - dopytują w komentarzach zaniepokojeni.