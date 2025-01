Ósmy album w sięgającej ponad trzech dekad wstecz karierze madryckich deathmetalowców zmiksowano w studiu Acórdica w Saragossie, miejscu należącym do Alejandro Lobo , pochodzącego z Wenezueli gitarzysty Avulsed . Masteringiem następcy longplaya "Ritual Zombi" (2013 r.) w swoim MK2 Studio we Włoszech zajął się Davide Billia , perkusista Antropofagus i maltańskiego Beheaded . Autorem okładki "Phoenix Cryptobiosis" jest ukraiński artysta Andriy Tkalenko ( Daemorph Art. ).

"Tytuł albumu, choć słowo 'Cryptobiosis' chodziło nam po głowach od wielu lat, okazał się poniekąd proroczy, jako że kryptobioza to stan spowolnienia procesów metabolicznych, w który wchodzą istoty ludzkie, gdy warunki środowiskowe stają się ekstremalne. Avulsed przez wiele lat pozostawały w pewnego rodzaju stanie kryptobiozy, by teraz, kiedy idealne warunki zostały spełnione, pojawić się ponownie niczym feniks, uwolniona bestia w całej swej okazałości, wściekłości i sile" - alegoryczne znaczenie tytułu nowej płyty tłumaczy Dave Rotten , założyciel, lider i wokalista Avulsed oraz autentyczna osobowość hiszpańskiej (i nie tylko) sceny metalowej.

Pod koniec 2024 roku Avulsed podzielili się z fanami pierwszym singlem "Lacerate To Dominate" . Drugi singel z nowego albumu, "Blood Monolith" , ma trafić do sieci już 9 stycznia.

Do singla "Lacerate To Dominate" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Obchodzący w tym roku 34. urodziny Avulsed to żywa legenda hiszpańskiego death metalu i jeden z pionierów gatunku na Półwyspie Iberyjskim. Dodajmy, że w ostatnich latach w składzie grupy z Madrytu doszło do poważnych zmian. W 2023 roku u boku Dave'a Rottena pojawił się perkusista Santiago Arroyo alias GoG , z którym lider Avulsed gra również w thrashowym Holycide . Na nowym albumie "Phoenix Cryptobiosis" usłyszymy także trzech nowych członków zespołu, czyli gitarzystów Alejandro Lobo i Victora Dwsa oraz basistę Aleksa Nihila , którzy wstąpili w szeregi Avulsed w 2024 roku.

1. "Limbs Regeneration"

2. "Lacerate To Dominate"

3. "Blood Monolith"

4. "Unrotted"

5. "Guts Of The Gore Gods"

6. "Phoenix Cryptobiosis"

7. "Devotion For Putrefaction"

8. "Neverborn Monstrosity"

9. "Dismembered"

10. "Bio-Cadaver"

11. "Wandering Putrid Souls".