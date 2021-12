Sara James z piosenką "Somebody" (sprawdź!) reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu.

"Somebody" to utwór napisany specjalnie dla Sary na Eurowizję Junior 2021 przez znany i ceniony zespół autorów w składzie: Patryk Kumór, Tom Martin, Dominik Buczkowski-Wojtaszek oraz Jan Bielecki.

James ostatecznie zajęła drugie miejsce podczas konkursu Eurowizji Junior, zdobywając 218 punktów (116 od jury i 102 od widzów). Lepsza okazała się jedynie Malena z Armenii z utworem "Qami Qami" (sprawdź!).



Reklama

Wideo Sara James - Somebody - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

Eurowizja Junior 2021: Jacek Kurski o tolerancji TVP

Po finale Eurowizji Junior, Sara James pojawiła się w programie "Gość Wiadomości" razem z Jackiem Kurskim.



Podczas programu prezes TVP pozwolił sobie na komentarz w sprawie tolerancji Telewizji Polskiej w kontekście pochodzenia polskim reprezentantek na Eurowizji Junior.



"Ja miałem na koniec taką myśl, dla mnie bardzo ważną. Tyle się mówi o tolerancji, o emigrantach. Proszę zwrócić uwagę, wśród trzech dziewcząt z Polski, które wygrały, bądź tak, jak teraz, moralnie wygrały, a teraz jest druga Sara. Roxie Węgiel - Polka-Polka, Sara James - nie jest tajemnicą, że ojciec Nigeryjczyk, matka Polka, Viki Gabor - z polskich Romów. O czym to świadczy? Że Telewizja Polska i w ogóle Polacy są tolerancyjni, przyjaźni, pozytywni, kochają inne nacje, kochają inne grupy etniczne" - powiedział Kurski.



Na końcu podkreślił jeszcze, że jest bardzo dumny, że to właśnie Sara James reprezentowała Polskę w konkursie.



"Asymilujemy się na niwie pewnych pozytywnych wartości i w ogóle uczucia przyjaźni i miłości. Jestem dumny, musiałem to powiedzieć na końcu, że Polskę reprezentowała w tej Eurowizji Sara James i odniosła tak wspaniały sukces" - dodał był polityk, a 13-letnia piosenkarka podziękowała mu.



Eurowizja Junior 2021. Zobacz zdjęcia Sary James i innych uczestników 1 / 11 Sara James Źródło: PAP Autor: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON udostępnij

Sara James na Sylwestrze TVP

Jacek Kurski był jedną z pierwszych osób, które pogratulowały sukcesu Sarze James.

"Sposób w jaki reprezentowałaś Polskę napełnił nas wszystkich dumą. To tak, jakbyś wygrała. W kuluarach mówiono, że nasz kraj nie może wygrać trzech z czterech Eurowizji Junior. Dla nas to drugie miejsce jest jak zwycięstwo" - mówił.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Carla Fernandes i Sara James o używaniu mediów społecznościowych Newseria Lifestyle

Podczas rozmowy zdementowała doniesienia na temat delegacji TVP, która miała rzekomo o nią nie dbać. "Wszyscy byli przy mnie i wspierali mnie. Dziękuję swojemu zespołowi z całego serca" - stwierdziła.

Chwilę później Jacek Kurski wystosował oficjalnie zaprosił Sarę James na scenę Sylwestra Marzeń Dwójki. "Producenci jeszcze nic o tym nie wiedzą, ale się dowiedzą" - stwierdził.