Eurowizja Junior 2019: Skandaliczne wpisy Hiszpanów na Twitterze. W sieci wrze!

Przypomnijmy, że dzięki zwycięstwu Roksany Węgiel podczas Eurowizji Junior 2018, nasz kraj otrzymał możliwość organizacji tegorocznego konkursu. TVP przyjęła propozycję, a na miasto-gospodarza wybrano Gliwice.

Polskę na Eurowizji Junior 2019 reprezentowała mieszkająca obecnie z rodziną w Nowej Hucie w Krakowie 12-letnia Wiktoria Viki Gabor (z piosenką "Superhero" - sprawdź! ). Nastolatka w przeszłości dała się poznać szerszej widowni dzięki programowi "The Voice Kids" (była finalistką drugiego sezonu).



Polka na scenie pojawiła się jako jedenasta. Ubranej w błyszczącej strój Viki Gabor na scenie towarzyszyli tancerze oraz chłopiec, który prezentował piosenkę "Superhero" w języku migowym.

"Dużo dzieci ogląda Eurowizję i nie wiedzą o co chodzi, więc chciałabym wytłumaczyć o czym jest piosenka i zrobić coś miłego dla nich, a nikt tego wcześniej nie zrobił" - podkreślała Viki Gabor.

Na ekranach podczas występu Viki Gabor widzieliśmy topniejące lodowce. Oprawa nawiązywała do problemu poruszanego w piosence, czyli do zmian klimatu. Elementem scenografii był zegar odmierzający czas do... katastrofy klimatycznej.



W głosowaniu jurorów Polska zdobyła 112 punktów, zajmując drugie miejsce. W głosowaniu widzów Viki Gabor zdobyła 166 punktów, a łącznie 278, co dało naszemu krajowi drugie zwycięstwo w historii! Drugie zdobył Kazachstan (Jeżhan Maksim), a trzecie Hiszpania (Melani García).

Poznaliśmy szczegółowe wyniki głosowania - który kraj przyznał Viki maksymalną liczbę 12 punktów? To Hiszpania i Kazachtan, czyli główni rywale Polski. Dziesiątki przyznali naszej reprezentantce Francja, Białoruś, Malta i Serbia. Po osiem punktów otrzymaliśmy od Ukrainy i Holandii. Z kolei żadnych punktów nie dostaliśmy od Australii i Armenii.

Polskie jury 12 punktów przyznało Kazachstanowi, a 10 - Australii. Polska nie przyznała żadnych punktów Rosji, Malcie, Walii, Irlandii, Ukrainie, Portugalii, Albanii i Serbii.

Na Twitterze zaczęła się gorąca dyskusja po wpisie jednej z Hiszpanek. "Teraz rozumiem co Hitler zrobił w Polsce. Jesteście pieprzonymi szczurami" - napisała, a jej tweet wywołał burzę w tym serwisie społecznościowym.

W głosowaniu internetowym Polska otrzymała ponad 560 tys. głosów, a druga Hiszpania - ponad 350 tys.



Zasady głosowania

Na wynik końcowy uczestników złożyły się punkty od internautów oraz od jury w stosunku 50:50. Jury każdego kraju składało się z trójki profesjonalistów z branży muzycznej i dwójki dzieci. Polski skład tworzyli: Piotr Kupicha, Kasia Moś, Mateusz Moś, Anika Dąbrowska i Paweł Szymański.

Głosowanie widzów podzielone zostało na dwa etapy. Pierwsze wystartowało na internetowej stronie Eurowizji w piątek 22 listopada i trwało do momentu rozpoczęcia się konkursu piosenki. Drugi etap głosowania rozpoczął się po zakończeniu występów wszystkich uczestników i trwał 15 minut. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji można było głosować na reprezentanta własnego kraju.

Prowadzącymi Eurowizję Junior byli: Ida Nowakowska, Aleksander Sikora oraz Roksana Węgiel. Komentatorem TVP był Artur Orzech.