Eurowizja Junior 2019: Viki Gabor powalczy o zwycięstwo?

Dzięki zwycięstwu Roksany Węgiel na ubiegłorocznej Eurowizji Junior w Mińsku, teraz ten prestiżowy konkurs odbywa się w Polsce. Na scenie gliwickiej Areny wystąpią dzieciaki z 19 krajów. Wśród nich nasza reprezentantka – Wiktoria Gabor.

Viki Gabor w niedzielę 24 listopada powalczy o zwycięstwo na Eurowizji /Łukasz Kalinowski / East News

Młoda, zaledwie 12-letnia wokalistka pochodzi z Nowej Huty. Jest finalistką ostatniej - drugiej edycji "The Voice Kids". Przedstawicielką Polski Wiktoria została we wrześniu, po zwycięstwie w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019".



"To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Kompletnie się tego nie spodziewałam" - tak Wiktoria Gabor wspominała moment, w którym usłyszała, że będzie reprezentować nasz kraj w konkursie.



"Odkąd pamiętam, u mnie w domu wszyscy oglądali 'dużą' Eurowizję. Później zaczęliśmy śledzić także Eurowizję Junior. Od zawsze marzyłam, żeby stanąć na eurowizyjnej scenie i zaśpiewać"- wyznała w jednym z ostatnich wywiadów. "Zdaję sobie sprawę, że udział w konkursie to wielka odpowiedzialność. Oczywiście, że się stresuję. Jednak to uczucie jest dla mnie bardzo motywujące".

Clip Viki Gabor Superhero

Utwórz przesłaniem

W Gliwicach Viki zaśpiewa angielsko-polski singel "Superhero"."...Powiedz tak i podziel się tym szczęściem. Cały świat naszym domem jest. Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce. Tyle pięknych chwil wciąż czeka na nas..." - brzmią słowa jednej ze zwrotek utworu. Piosenka ma ekologiczne przesłanie.



Eurowizja Junior 2019: Ceremonia otwarcia (18 listopada 2019 r.) 1 / 14 Viki Gabor z Polski Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

"To już ostatni moment, żeby poruszać otwarcie ten temat. My, młodzi, musimy działać wspólnie, by ratować świat" - tłumaczy młodziutka artystka. Teledysk do piosenki, która reprezentuje nasz kraj, ma już 3,6 miliona wyświetleń! W niedzielę 24 listopada podczas koncertu finałowego przekonamy się, czy ten muzyczny apel zdobędzie uznanie i zagwarantuje nam kolejne zwycięstwo w konkursie.

Jestem gotowa do walki" - zapowiada Wiktoria. "Proszę, wszyscy mocno trzymajcie za mnie kciuki!".

Wielkie show

Finałowy koncert będzie zwieńczeniem imprezy, która trwa od 18 listopada. Konkurencja będzie duża, bo oprócz "naszej" Viki, w szranki staną młodzi artyści między innymi z Portugalii, Holandii, Gruzji i Rosji. W sumie zaprezentuje się 19 utalentowanych dzieciaków w wieku od 9 do 14 lat.

Uczestnicy Eurowizji Junior 2019 na ceremonii otwarcia imprezy (18 listopada 2019 r.) 1 / 19 Viki Gabor (Polska) Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Przepis na zwycięstwo?

Na gliwickiej scenie rolę gospodarzy niedzielnego wieczoru będą pełnić Ida Nowakowska i Aleksander Sikora. "To dla mnie wielki powód do dumy, cudowne emocje i megawyróżnienie" - przyznaje tancerka oraz prezenterka, znana widzom TVP jako jurorka tanecznego show "Dance Dance Dance" i do niedawna jedna z współprowadzących "Pytania na śniadanie". Parze prezenterów towarzyszyć będzie właśnie Roksana Węgiel, ubiegłoroczna triumfatorka konkursu. Oczywiście na scenie zaśpiewa swój wielki hit - "Anyone I Want To Be". 14-letnia wokalistka doskonale radzi sobie na muzycznym rynku.

W czerwcu tego roku premierę miał jej debiutancki longplay (15 listopada ukazała się reedycja albumu z czterema premierowymi kawałkami), a Roxi już pracuje nad drugą płytą. Czy jako bardziej doświadczona artystka ma jakieś rady dla młodszej koleżanki? "Chyba nie ma jednego uniwersalnego przepisu na zwycięstwo. Po prostu trzeba wyjść i zaśpiewać z całego swojego serca. Najlepiej jak się potrafi. Tuż przed występem i na samej scenie najważniejsze jest skupienie" - wyznała Roxi.



"Myślę zresztą, że Viki wie najlepiej sama, co powinna robić. Ja w każdym razie mocno trzymam za nią kciuki. Znamy się, jest wspaniałą osobą. Jej piosenka też jest świetna. Od razu wpada w ucho - ocenia Roksana Węgiel.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja Junior 2018: Kim jest Roksana Węgiel? Interia.tv

