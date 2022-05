Za nami pierwszy półfinał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie. W czwartek, 12 maja, do rywalizacji stanie reprezentujący Polskę Krystian Ochman z utworem "River".

22-latek o awans powalczy z siedemnastoma innymi artystami, m.in. z Finlandii (popularna także nad Wisłą grupa The Rasmus), Izraela, Cypru, Rumunii, Belgii, Szwecji czy Australii. Do finału zakwalifikuje się 10 najlepiej ocenionych.

Polak zaliczany jest do grona ścisłych faworytów całego konkursu, dlatego występowi Ochmana towarzyszą gorące emocje. Na 11 maja zaplanowano próby generalne oraz próby jurorskie przed drugim półfinałem.



W sieci pojawiło się nagranie z próby generalnej reprezentanta Polski (zgodnie z zasadami Europejskiej Unii Nadawców można pokazać jedynie dwie minuty próby). Nie obyło się bez drobnych problemów technicznych związanych z odsłuchami, z tego powodu Ochman oraz reprezentanci Belgii, Czech, Rumunii i Czarnogóry musieli powtórzyć występy.

Krystian Ochman i "River". Co przygotował?

Występ przygotowany przez polską reprezentację może robić wrażenie! Rozpoczyna się wizualną nakładką na ekran, która imituje deszcz. Podobną nakładkę - tym razem z piorunami - zobaczymy w pierwszym refrenie.

Ochmanowi będą również towarzyszyć tancerki, początkowo schowane na tzw. catwalkach. Później dołączają do wokalisty na scenie. Tancerki mają być symbolem ludzkich lęków.

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman urodził się 19 lipca 1999 r. w Melrose, a wychował w Potomac w stanie Maryland niedaleko Waszyngtonu. Spędził tam większość życia, jednak rodzina o polskich korzeniach nie pozwoliła zapomnieć o historii, z której się wywodzi. Jego rodzice - Dorota i Maciej Ochmanowie (grał na klawiszach w zespole Róże Europy) - wyjechali do Ameryki, by tam pracować i studiować, a ostatecznie osiedlili się tam na stałe.

Dziadkiem Krystiana jest z kolei słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta, wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go z resztą sam sławny dziadek.



Szersza publiczność poznała wokalistę za sprawą 11. edycji "The Voice of Poland" (2020). Podczas przesłuchań w ciemno sięgnął po popowy przebój "Beaneath Your Beautiful" Labrinth i Emeli Sande, czym ujął Michała Szpaka i Edytę Górniak. Jednak talent Ochmana eksplodował dopiero podczas bitew, gdzie zaśpiewał z Weroniką Szymańską piosenkę "Lovely" Billie Eilish. Ostatecznie podopieczny Szpaka wygrał 11. odsłonę show TVP. Od tego czasu jego kariera jeszcze mocniej nabrała tempa.

Podczas Eurowizji zaprezentuje się z piosenką "River", która szybko stała się wielkim przebojem. "W świecie, w którym większość z nas działa w olbrzymim stresie, nieustannie myślimy o tym, co przed nami i próbujemy zaplanować przyszłość. Z różnych powodów, podskórnie towarzyszy nam mnóstwo wątpliwości na temat tego, co nas czeka. Piosenka opowiada o tym, jak bardzo chcemy i potrzebujemy przerwy od całego tego zgiełku" - tak o utworze mówi wokalista.