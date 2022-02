Karolina Stanisławczyk, Chika Toro i "Move"

Wspólny teledysk Karolina Stanisławczyk i Chiki Toro - "Move" do sieci trafił 28 stycznia. Od tamtego czasu obejrzano go ponad 150 tys. razy. Piosenka utrzymana jest w latynoskich, reggaetonowych brzmieniach; zawiera tekst w języku hiszpańskim, angielskim i polskim.

"Nasza piosenka to prawdziwy wulkan energii. Świetnie się nam razem pracowało i nie możemy doczekać się show, które przygotowujemy na finał preselekcji do Eurowizji! Jest to dla nas nowe, super doświadczenie, a także, mam nadzieję, dla naszych fanów, którzy nie są przyzwyczajeni do takiego niecodziennego połączenia" - mówi Karolina Stanisławczyk.

Reklama

Clip Karolina Stanisławczyk Move - feat. Chika Toro

Piosenka jest kontynuacją historii z poprzedniego teledysku Karoliny Stanisławczyk pt. "Rio" (nagrany z Mr. Polską). Produkcją piosenki zajął się słowacki producent Peter Pann.

Kim jest Karolina Stanisławczyk?

Karolina Stanisławczyk urodziła się w 2000 roku w Warszawie. O karierze muzycznej marzyła od najmłodszych lat. Z tego powodu brała udział regularnie w konkursach muzycznych. Kształciła się w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie.

W 2019 roku zaproszona została do współpracy z duetem producenckim MIYO i zaśpiewała w utworach "Zapomnieć" oraz "Wyliczanka" (ponad 900 tys. wyświetleń na Youtube). Współpraca z popularnymi twórcami otworzyła jej szerzej drogę do kariery solowej.



Clip Karolina Stanisławczyk Cliché

Stanisławczyk współpracowała m.in. z Kamerzystą, Merghanim i Urbanem. Następnie podpisała kontrakt z Hypsteria Records. Już pod skrzydłami labelu wydała swój największy hit - "Cliche", który ma już ponad 10 milionów wyświetleń. Stanisławczyk ma na koncie również numery: "Atrament" (800 tys. wyświetleń) i "V.I.B.E. (dwa miliony wyświetleń, duet z Michałem Szczygłem). Stanisławczyk była gwiazdą Wakacyjnej Trasy Dwójki oraz Sylwestra z Dwójką.

Instagram Post

Kim jest Chika Toro?

Pochodząca z Kolumbii Chika Toro swoją karierę zaczęła już poza rodzinnym kraju. Śpiewać zaczęła w Australii, a w 2019 roku wyjechała do Czech, gdzie zaczęła zdobywać popularność. U naszego południowego sąsiada wydała już singel "Taconeo".



Clip Popek Polombia - feat Chika Toro

O Kolumbijce w Polsce zrobiło się głośniej za sprawą jej współpracy z Popkiem. Ich wspólny utwór "Polombia", do którego nakręcono teledysk w Medellin, obejrzano prawie 9,5 miliona razy. Duet poszedł za ciosem i nagrali jeszcze utwór "Purple Pants".

W 2021 roku Chika Toro nagrała piosenkę "Dziękuję Polsko", a w podpisie pod numerem stwierdziła, że Polska to kraj, który najmocniej pasuje do jej emocji i duchowych wibracji.



Instagram Post

Kto pojedzie na Eurowizję 2022?

Oprócz Karoliny Stanisławczyk i Chiki Toro o wyjazd na Eurowizję do Turynu powalczą również: Krystian Ochman, Daria, Unmute, Kuba Szmajkowski, Emilia Dębska, Karolina Lizer, Ania Byrcyn, Lidia Kopania oraz siostry Szlachta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Salvador Sobral o Eurowizji INTERIA.PL

Eurowizyjne preselekcje odbędą się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP. Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.