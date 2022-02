W tym roku odbędzie się już 66. konkurs Eurowizji! Gospodarzem jest włoski Turyn - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Losowanie półfinałów Eurowizji 2022 odbyło się 25 stycznia 2022 roku, chociaż nie są znani jeszcze reprezentanci wszystkich krajów biorących udział w konkursie. Wyłoniono dopiero trzynastu z nich, a także dziewięć konkursowych piosenek.



Dużą zmianą wprowadzoną w niemal ostatniej chwili przez TVP, jest możliwość głosowania przez publiczność. Wcześniej zasady mówiły, że widzowie nie będą mieli żadnego wpływu na wewnętrzną decyzję TVP co do kandydata.



"Bardzo dobre jest to, że będą głosować widzowie. W części jurorzy, w części widzowie, ale ten dominujący głos będą mieli widzowie, więc będzie to pasjonująca rywalizacja, zwłaszcza że po raz pierwszy od lat naprawdę oferty są dobre, i któraś z tych piosenek, która zostanie wybrana przez Polaków jako kandydat Polski na Eurowizję, może na pewno wejść do finału" - powiedział ostatnio w rozmowie z Jastrząb Post prezes TVP, Jacek Kurski.



Eurowizja 2022: Kim jest Daria?

Daria (znana też jako Daria Marx) urodziła się 25 października 1995 roku w Mikołowie. Oznacza to, że październiku ubiegłego roku skończyła 26 lat. Przygodę z muzyką zaczęła jako zaledwie siedmiolatka. Fani programu "The Voice of Poland" mogą pamiętać ją z 10. edycji, którą wyemitowano w 2019 roku. Daria Marcinkowska, bo tak naprawdę się nazywa, w przesłuchaniach w ciemno wykonała przebój Sama Smitha "Lay Me Down". Wówczas wszyscy jurorzy się odwrócili, co zagwarantowało jej udział w dalszej części show. Daria zasiliła drużynę Margaret, ostatecznie opuściła ją na etapie bitew.



Krótko po udziale w programie, piosenkarka podpisała kontrakt z niemiecką wytwórnią Pelican Songs. W kwietniu 2020 roku wydała debiutancki singel "Leave a Sign", nagrany z udziałem Carsky'iego. Wykonująca pop wokalistka nie musiała długo czekać na przełom - niecały rok później, w marcu 2021 roku, wydała przebojowy numer "Love Blind", który podbił stacje radiowe w Polsce. Piosenka odniosła też sukces na listach przebojów m.in. w Brazylii, Belgii czy Norwegii.



Nieco ponad pół roku później nadszedł dla Darii kolejny dobry moment - w październiku 2021 roku ukazała się piosenka "Paranoia", która została zgłoszona do konkursu Eurowizji. Okazało się, że utwór przebił wyniki jej wcześniejszego singla i stał się jeszcze większym radiowym i streamingowym hitem.



Daria jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Na jej koncie na bieżąco można śledzić jej artystyczne, ale też prywatne poczynania. Rok 2021 gwiazda zakończyła z przytupem - pojawiła się na Sylwestrze z Dwójką.



Wokalistka liczy, że 2022 przyniesie je jeszcze większe sukcesy, m.in. zwycięstwo na Eurowizji. Jak obstawiają bukmacherzy, ma ona całkiem duże szanse na to, by reprezentować Polskę w konkursie. Na jej największego konkurenta wyrasta zwycięzca "The Voice of Poland", Krystian Ochman.





Eurowizja 2022: Daria - faworytka Jacka Kurskiego i Zenka Martyniuka

Jacek Kurski po niedawnym finale programu "The Voice Senior" stwierdził, że w eurowizyjnym pojedynku ma trzech faworytów, których utwory się wyróżniają. Wskazał na Darię, Krystiana Ochmana ( posłuchaj! ), a także Annę Byrcyn. Według niego tegoroczne propozycje są jednymi z lepszych w ostatnich latach.

Innym miłośnikiem talentu jest lider zespołu Akcent, Zenek Marytniuk. W rozmowie z "Faktem" stwierdził, że Daria jest "świetną, młodą, piękną wokalistką". Jej twórczość miał bliżej poznać za sprawą wnuczki, która uwielbia słuchać i tańczyć do utworu "Paranoia". "Po raz pierwszy usłyszałem piosenkę Darii 'Paranoia' dzięki koledze, który pokazał mi ją dwa dni po premierze utworu. Od tamtej pory słucham jej bardzo często i jest to piosenka, która cały czas siedzi mi w głowie, bo szybko wpada w ucho i ma super bit" - mówił Zenek.

Miłymi komentarzami była wyraźnie zaskoczona sama gwiazda, która nie sądziła, że król disco polo tak bardzo polubi jej utwór. "To było dla mnie zaskoczenie. Gdy kręciliśmy reklamę Sylwestra pan Zenon przyszedł do mnie, bo chciał zrobić sobie ze mną zdjęcie. Byłam w szoku, bo byłam tam takim świeżakiem i było mi bardzo miło. To był dla mnie komplement, że pan Zenon jest moim fanem. Bardzo go szanuję" - wyznała w rozmowie z "Faktem" Daria Marx.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.

Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

