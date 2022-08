Igor Walaszek na świat przyszedł w Krakowie, swoje pierwsze kroki muzyczne stawiał natomiast w rockowym zespole Clock Machine.

Jak można przeczytać w oficjalnym opisie formacji, był on "świeżą krwią na arenie tradycyjnego rocka". Grupa, która zaczynała na szkolnych salach, szybko pięła się po kolejnych szczeblach kariery. Na jej czele stał obdarzony charyzmatycznym wokalem Igor.



Formacja zaczęła od krótkiej EP-ki, która pozwoliła im podpisać profesjonalny kontrakt z wytwórnią Universal. Przedstawiciel labelu dostrzegł grupę na przypadkowym nagraniu w sieci i tak zaczęła się ich przygoda z dużym graczem.



Reklama

Oficjalny debiut do sprzedaży trafił w 2014 roku, a po drodze zespół miał przyjemność grać na tak cenionych imprezach jak Przystanek Woodstock oraz Orange Warsaw Festival. Druga płyta - "Love" - została wydana już przez sam zespół.



Wideo Clock Machine - Sense of Space (Official Audio)

Współpraca z Bass Astralem

Rok po wydaniu debiutu Igor wraz z basistą zespołu - Kubą Traczem - założył projekt Bass Astral x Igo. Muzycy zdecydowali się w nim odejść od rocka na rzecz elektroniki.

Przełomowym momentem kariery duetu był koncert w gliwickiej Spirali, który wiralowo rozszedł się po sieci (obecnie ma on ponad 5,3 miliona wyświetleń). Jeszcze większą popularnością cieszył się cover utworu Alice In Chains "Would?" (posłuchaj!), który do tej pory obejrzano 7,2 miliona razy.

Pierwsza płyta duetu - "Discobolus" - ukazała się w połowie czerwca 2016 roku, po roku intensywnego koncertowania. Drugi album "Orell" do sprzedaży trafił natomiast pod koniec grudnia 2017 roku.



Wideo BASS ASTRAL x IGO live act | WOULD cover | original by ALICE IN CHAINS | SPIRALA BOJLERUM

"Praca nad samym albumem była niezwykle przyjemna. Kiedy do tego wracam, udziela mi się wiele miłych emocji" - tak nagrania krążka wspominał Red Bull Music Walaszek. To właśnie drugi album umocnił pozycję duetu na polskiej scenie i zrobił z nich artystów rozchwytywanych w całym kraju.



Open'er Festival 2018: Bass Astral x Igo oraz Kamil Pivot 1 / 29 Bass Astral x Igo z orkiestrą Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Igo i Bass Astral przejechali z występami cały kraj, mieli okazję grać też na najważniejszych imprezach w Polsce. Jednak w pewnym momencie, duet zamiast pójść za ciosem i myśleć nad trzecią płytą lub kolejną trasą, ogłosił zawieszenie działalności.



Igo wykorzystał ten czas intensywnie. Oprócz nagrania kolejnej płyty z Clock Machine, wziął udział w kilku interesujących projektach - pojawił się gościnnie na czwartej płycie Flirtini, na albumie Sokoła oraz wykonał nową wersję utworu "Chwile ulotne" Grammatika, która trafiła na album "Albo Inaczej 2".



Duet ostatecznie działał jeszcze dwa lata (wliczając to również wyhamowanie niemal całej działalności z powodu pandemii), a z fanami pożegnał się trasą koncertową jesienią 2021 roku. Wydał też trzeci album "Satellite".



Wideo youtube

Igo w wersji solowej

Na początku 2022 roku Igo pod skrzydłami Universal Music wypuścił swój pierwszy solowy numer "Helena" (imię córki artysty, która przyszła na świat pod koniec 2021 roku).

"Utwór przeszedł wiele metamorfoz i miał wiele rozpoczętych tekstów. Za każdym razem kiedy wydawało nam się że już to mamy, wyczuwałem że warto jeszcze poczekać, że w moim życiu wydarzy się coś jeszcze, co nada utworowi emocjonalnego blasku. Doskonale pamiętam moment, w którym dowiedziałem się, że moja żona jest w ciąży. To był zdecydowanie ten moment. W ciągu kilku godzin miałem skończony zupełnie nowy tekst, który po prostu ze mnie wypłynął. To są te momenty, za które kocham sztukę - momenty prawdziwej szczerości. Premiera ma miejsce dokładnie miesiąc po narodzinach małej. Przypadek? Nie chcę wierzyć w takie przypadki" - mówił Igo.

Zanim jednak światło dzienne ujrzał pierwszy numer Igo, ten wielokrotnie pojawiał się w gościnnych występach. Jego charakterystyczny wokal pojawiał się m.in. na płytach Sokoła, Kwiatu Jabłoni i Natalii Nykiel. Był też dwukrotnie (2019 i 2020) częścią składu Męskie Granie Orkiestra - w tych projektach współtworzył przeboje "Sobie i wam" oraz "Świtu".

W kolejnych miesiącach ukazywały się kolejne utwory Walaszka - "Brudas" (pracował nad nim m.in. z Bartkiem Dziedzicem i Vito Bambino), "To też o tobie" i "I Need No Love"

"Utwór ten został zainspirowany ludźmi z niepełnosprawnościami, którzy tak samo potrzebują miłości. Mówi o tym, że wszyscy na nią zasługują. Ukazuje lęk przed miłością, a jednocześnie podkreśla, że bardzo jej potrzebujemy" - mówił Igo swojej ostatniej piosence.



Clip Igo Helena

Igo był też nominowany do Fryderyków, w tym w 2019 roku w kategorii nowe wykonanie za cover utworu "Zazdrość" podczas Męskiego Grania. Nagranie z występu z Krzysztofem Zalewskim obejrzano ponad 30 milionów razy.

19 sierpnia widzowie Polsatu będą mieli szansę na zobaczenie tego duetu ponownie w akcji. Koncert Krzysztofa Zalewskiego i jego gości odbędzie się w ramach Earth Festival 2022 w Uniejowie.