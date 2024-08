Ten występ od 12 lat wywołuje ogromną furorę. Jurorzy byli w szoku!

Trevi Moran urodziła się w 1998 roku jako mężczyzna pod imieniem Trevor. Dopiero 22 lata później ujawniła, że jest osobą transpłciową.

W wieku 13 lat wystąpiła w "X Factorze". Na castingach zrobiła ogromne wrażenie na jurorach, jednak później odpadła na etapie "Bootcampu".

Nie powstrzymało jej to przed kontynuacją kariery muzycznej, więc dwa lata po programie wydała debiutancki album "XIAT", a drugi "Alive" pojawił się na rynku w 2016 roku. W międzyczasie otrzymała nagrodę Teen Choice Awards w kategorii "Wybór Web Star: Komedia", bowiem od wielu lat rozwijała również karierę influencerską.

Trevi Moran w "X Factorze". Ten występ ludzie oglądają od 12 lat!

Simon Cowell po występie Moran podkreślił, że ten występ zostanie "bardzo zapamiętany". I tak też się stało, bowiem od jej udziału w "X Factor" minęło 12 lat, a użytkownicy dalej chętnie powracają do tego odcinka oraz z zachwytem udostępniają go na TikToku. Na samym YouTube zgarnął ponad milion odtworzeń!

Trevi wykonała utwór LMFAO "Sexy and I Know It", który był absolutnym hitem w tamtych czasach, zwłaszcza wśród młodzieży. W trakcie tego wykonu scena zdecydowanie się zatrzęsła, a publika oniemiała z zachwytu. Praktycznie na każdym kroku była zaskoczona pewnością siebie jaką miała Menor, zwłaszcza podczas bridge piosenki, gdzie rozbrzmiało "Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah".

Co na to jurorzy? Zdecydowanie podzielali zdanie tłumu zgromadzonego na sali. Cowell żartobliwie stwierdził: "Nie jestem pewny, czy ten występ był odpowiedni na wiek niektórych osób".

"Scena jest twoja, rozbujałaś to miejsce!" - mówił L.A. Reid.

Demi Lovato stwierdziła, że Trevi "fantastycznie się oglądało". Britney Spears chętnie podzieliła się również swoją pochlebną opinią.

"Bardzo cię polubiłam. Myślę, że jesteś totalnie urocza. Kochałam każdą minutę tego występu, był bardzo rozrywkowy" - wypowiedziała się autorka hitu "Womanizer".

Okazuje się, że chwilę przed występem Trevi dostała ogromnego ataku paniki, która według jej relacji trwała pięć godzin. Ratownicy musieli pojawić się na miejscu. Na szczęście finalnie pokazała się na scenie "X Factor" bez dalszych przeszkód.

Co uważają internauci? Użytkownicy na przestrzeni lat odkrywają odcinek z Moran: "Pewność siebie ma większą niż moje IQ", "Jest taka utalentowana i charyzmatyczna", "Nigdy się tym występem nie zmęczę", "Pamiętam ten występ sprzed lat, kocham ten casting", "Ona jest ikoniczna".

Po pięciu latach od udziału w programie, Moran wyznała, że to produkcja zaprosiła ją do wzięcia udziału w programie i nalegała o wystąpienie z tamtą konkretną piosenką. Pierwotnie wokalistka chciała zaśpiewać "Part of Me" Katy Perry.