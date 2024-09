Już w piątek 6 września o godzinie 19:55 widzowie Polsatu ponownie doświadczą niesamowitych muzycznych emocji. Na antenę stacji powraca show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! W zupełnie nowym sezonie nie będzie brakowało niespodzianek - za stołem jurorskim pojawi się nowa twarz. Będzie nią Justyna Steczkowska, która do tej pory zdobywała doświadczenie w ocenianiu muzyków w talent-show "The Voice of Poland". U jej boku zasiądą Małgorzata Walewska - obecna w programie od jego początków - a także Piotr Gąsowski i Stefano Terazzino. Uczestnikami najnowszej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będą: Patricia Kazadi, Damian Kret, Reni Jusis, Joanna Osyda, Bartek Wrona, Barbara Wypych, Jakub Szyperski i Aleksander Sikora.

Aleksander Sikora dał się poznać polskiej publiczności za sprawą swoich licznych występów telewizyjnych. Brał udział w wielu programach, a także zdarzało mu się prowadzić wielkie muzyczne festiwale. Mało kto wie natomiast, że ma doświadczenie w branży teatralnej oraz muzycznej. Przez 7 lat związany był z teatrem muzycznym "Nowa Akademia" w Krakowie. Z pewnością rzeczy, których nauczył się w tamtym okresie, przydadzą mu się podczas rywalizacji w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Uczestnik "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wyznał, jakie wyzwania zostały przed nim postawione

Prezenter udzielił wywiadu dla "Halo, tu Polsat" , gdzie wyznał, że zarówno dobre aktorstwo, jak i popisy wokalne - których wymagać będą wcielenia w nadchodzącym show Polsatu - będą dla niego ogromnym wyzwaniem. "Jedno i drugie pozwala mi delektować się tym zawodowo. Wokalne wyzwanie to jak wspinaczka na Mount Everest bez butli z tlenem, a aktorskie — jak jazda na rollercoasterze w ciemności. Oba wymagają odwagi, ale efekty... Sam na nie czekam" - stwierdził Sikora.

Okazuje się, że wiele osób już zdążyło zmartwić się tym, czy prezenter aby na pewno potrafi śpiewać. Do programu bowiem najczęściej zgłaszają się uczestnicy, którzy mają za sobą potężne doświadczenie wokalne oraz sceniczne. "Wiele osób, kiedy przyjąłem propozycję udziału w TTBZ pytało mnie, czy śpiewam? Czas się przekonać!" - wyznał żartobliwie Aleksander Sikora, który planuje zaskoczyć sam siebie.

Kto według Olka Sikory będzie triumfował w programie? Ten, kto ma najwięcej dystansu

Najnowszy sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" obfituje w plejadę gwiazd, która w każdym odcinku będzie starała się dawać z siebie wszystko, wcielając się w przeróżne osobistości show-biznesu. Aleksander Sikora, zapytany o to, który z uczestników jest dla niego największym zagrożeniem, odpowiedział wymijająco. "Oj, to trudne pytanie!" - stwierdził, nie chcąc wskazywać nikogo konkretnego.

Prezenter zauważył, że każdy z uczestników 21. edycji jest inny i jednocześnie niepowtarzalny, co nie pozwala mu na tym etapie wyłonić najlepszego. "Każdy z uczestników ma coś, co sprawia, że jest wyjątkowy. Ale wiecie, to jak w biegach — jeden ma lepszy start, drugi niesamowity finisz. Dla mnie faworytem jest ten, kto potrafi połączyć oba te elementy i jeszcze dorzucić odrobinę szaleństwa na scenie. No i trochę dystansu do siebie — bo bez tego ani rusz w tym programie! To właściwie kredo tego programu — dystans!" - zauważył Sikora.