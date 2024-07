Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w 21. edycji czekają kolejne zmiany. Jak już informowaliśmy, w składzie jury obok Małgorzaty Walewskiej (ocenia uczestników od samego początku) i Piotra Gąsowskiego pojawią się Justyna Steczkowska oraz Stefano Terrazzino (wygrał trzecią edycję show Polsatu; a w ostatniej edycji pod hasłem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi" zajął drugie miejsce).

Maciej Dowbor jesienią nie pojawi się w roli prowadzącego. Na razie nie wiadomo, kogo zobaczymy u boku Macieja Rocka.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Polsat ujawnia kolejnych uczestników!

Polsat oficjalnie ujawnił, że uczestnikami nowej edycji będą wokalistka i aktorka Patricia Kazadi, aktor Damian Kret (znany z m.in. serialu "Bracia"), aktorka Joanna Osyda (serial "Majka"), wokalistka Reni Jusis (przeboje "Zakręcona", "Kiedyś cię znajdę" i "Ćma"), wokalista Bartek Wrona znany z grupy Just 5 ( sprawdź ) oraz aktorka Basia Wypych, kojarzona głównie z teatralną sceną (od 2016 r. znajduje się w ekipie Teatru Współczesnego w Warszawie). Ma na koncie także role w serialach ("Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Rojst", "Camera Cafe. Nowe parzenie") i filmach ("Powidoki", "Miłość jest wszystkim", "Ikar. Legenda Mietka Kosza" i "Jak zostać gwiazdą").

Stacja zaprezentowała teraz siódmego uczestnika, to oznacza, że pozostała jeszcze tylko jedna niewiadoma.

W programie pojawi się aktor Kuba Szyperski, absolwent Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie na kierunku Aktorstwo Teatru Muzycznego. W 2012 r. - jako 14-latek - dotarł do ścisłego finału trzeciej edycji "Must Be The Music" w Polsacie.

Od 2017 roku związany z Teatrem Dramatycznym im. Gustawa Holoubka w Warszawie (w latach 2020-2022 jako aktor etatowy). Zagrał główną rolę w spektaklu "Rewizor" oraz role drugoplanowe w spektaklach i musicalach: "Kinky Boots", "Księżniczka Turandot", "Człowiek z La Manchy" i "Cabaret". Od 2018 roku wciela się w rolę Piotra w musicalu "Jesus Christ Superstar" (reż. J. Wocial i S. Bello), najpierw w Teatrze Rampa w Warszawie, a następnie Teatrze Variete w Krakowie.

W 2021 roku rozpoczął współpracę z Krakowskim Teatrem Variété, a w 2023 roku z Teatrem Współczesnym w Warszawie oraz z Teatrem Roma w Warszawie.

Poza występami na scenie udziela się także jako aktor dubbingowy. Można go było usłyszeć m.in. w takich produkcjach jak: "Rodzina Dumnych: Film", "Hulk: Gdzie czają się potwory", "Legenda króla Salomona" i "Ronja, córka zbójnika".