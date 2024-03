"To będzie coś wyjątkowego, czyli 'The best of the best of #TTBZ!'. Na scenie finaliści poprzednich edycji. Najlepsi z najlepszych! Będzie się działo" - zapowiedzieli przed premierą producenci show Polsatu.

W 20. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" występują Katarzyna Skrzynecka, Stefano Terrazino, Filip Lato, Maria Tyszkiewicz, Kacper Kuszewski, Barbara Kurdej-Szatan, Mateusz Ziółko i Aleksandra Szwed.

Ich metamorfozy i sceniczne popisy oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Piotr Gąsowski, który przez 17 edycji współprowadził show w parze z Maciejem Dowborem (obecnie towarzyszy mu Maciej Rock). W jubileuszowej edycji pojawił się też nowy trener, który przygotowuje uczestników pod względem aktorskim. Marcin Przybylski, który sam był uczestnikiem 2. edycji muzycznego show, jest profesorem sztuk teatralnych i wykładowcą akademickim. Znamy go również z wielu ról filmowych serialowych i teatralnych.

"Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi". W kogo wcieli się Aleksandra Szwed?

W drugim odcinku (piątek, godz. 20:05) znana głównie z roli Elizy w serialu "Rodzina zastępcza" Aleksandra Szwed na scenie pojawi się jako Cesaria Evora i wykona jej wielki przebój "Besame Mucho" ( sprawdź! ).

"Wyszłaś jak Evoria, z charyzmą jak Evoria, z ruchem jak Evoria. Byłaś kochaną starszą panią, niedoskonale śpiewającą (specjalnie niedoskonale śpiewającą), która śpiewa pięknie, ale nie przez wielkie Ś. To jest skupione, to jest mądre, to jest inteligentne, to jest wzruszające. I za to ci serdecznie dziękuję" - skomentował poruszony Piotr Gąsowski. Małgorzata Walewska słuchała, jak zaczarowana.

Niezapomniana "bosonoga diwa z Wysp Zielonego Przylądka" do historii muzyki przeszła jako wykonawczyni gatunku morna. Światowe sukcesy zaczęła odnosić po ukończeniu 47. roku życia i przeprowadzce do Paryża.

Szerszą popularność zdobyła na początku lat 90. za sprawą płyty "Miss Perfumado" (z przebojem "Sodade"). Pierwsze koncerty nastoletnia wokalistka zaczęła dawać w portowych barach i domach portugalskich bogaczy, którzy skolonizowali wyspę. Żyła z niewielkich pieniędzy, które zostawiali dla niej bywalcy barów.

Śpiewała wyłącznie po kreolsku (w dialekcie z Sao Vicente) lub po portugalsku, a poza muzyką zaangażowana była również w akcje społeczne mające na celu zwrócenie uwagi na problemy Afryki (została ambasadorką Światowego Programu Żywnościowego przy ONZ. Jej twórczość to melancholijna morna i coladera - gatunki typowe dla Wysp Zielonego Przylądka.

"Muzykę mam w sercu od dziecka i śpiewam, odkąd pamiętam. Morna mną zawładnęła i o czym tu więcej mówić" - podkreślała Evora.

Uwielbienie Polaków dla bosonogiej diwy pokazała końcówka lat 90., kiedy płyta "Cafe Atlantico" uzyskała w naszym kraju status złota za sprzedaż ponad 50 tys. egzemplarzy (większość kolejnych płyt również pokrywała się przynajmniej złotem). Evora coraz częściej odwiedzała Polskę z koncertami. Na koncie miała też duety z polskimi wokalistkami - Kayah i Dorotą Miśkiewicz.

W czerwcu 2011 r. w Szczecinie odbył się jeden z ostatnich koncertów Evory. Problemy zdrowotne i szereg operacji (m.in. serca) sprawiły, że we wrześniu 2011 r. oficjalnie ogłoszono, że wokalistka kończy karierę i przechodzi na muzyczną emeryturę. Nigdy nie kryła się ze swoim nałogiem - papieros nieustannie jej towarzyszył, podobnie jak lampka wina. Do ostatnich chwil celebrowała te dwie przyjemności. Cesaria Evora zmarła 17 grudnia 2011 roku na São Vicente, na skutek niewydolności krążenia i odmy płucnej w wieku 70 lat.