Już niebawem najprawdziwsza Taylor Swift wystąpi na polskiej scenie i zaprezentuje swoje spektakularne show tysiącom fanów z naszego kraju. Wokalistka zagra 1, 2 i 3 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to pierwszy koncert amerykańskiej gwiazdy w Polsce. Do tej pory słuchacze artystki mogli jedynie pomarzyć o jej wizycie w naszym kraju, a rekompensatą za długie wyczekiwanie mogły być dla nich występy w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co prawda nie była to prawdziwa Taylor Swift na polskiej scenie, a jedynie namiastka tego, co przed nami. Jednakże występy te były godne uwagi, a nasi rodzimi artyści zdecydowanie stanęli na wysokości zadania.

"Shake It Off" wybrzmiało na polskiej scenie

Po raz pierwszy w rolę Taylor Swift w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wcieliła się znana wokalistka Natalia Szroeder. To karkołomne zadanie przypadło jej w czwartej edycji show. Wówczas wystąpiła przed jurorami i telewidzami z jednym z największych hitów międzynarodowej gwiazdy - "Shake It Off" z 2014 r. Po wielu godzinach prób i dostosowaniu swojego głosu pod piosenkę, Natalia Szroeder zachwyciła jury swoim występem. Małgorzata Walewska komentowała zszokowana już w trakcie utworu. "Wspaniała jest ta dziewczynka" - powiedziała. Polska piosenkarka miała o tyle utrudnione zadanie, że w programie odtwarzała oryginalny teledysk do utworu. W klipie wielokrotnie zmienia się ubiór wokalistki i scenografia, a wykonanie tego płynnie, podczas śpiewania na żywo, było niesamowicie trudne do wykonania. Mimo to artystka podołała zadaniu. Klip na YouTube z jej występem odtworzono ok. dwa miliony razy.

Anna Dereszowska wygrała odcinek dzięki Taylor Swift

W ósmej edycji programu Polsatu kolejna uczestniczka podjęła się trudnego zadania i odtworzyła jeden z utworów Taylor Swift na telewizyjnej scenie. Aktorka Anna Dereszowska sięgnęła po sztandarowy utwór z albumu "1989" - "Blank Space". Jest to kolejny radiowy przebój artystki, który zna prawie każdy. Anna Dereszowska wykonała go niemalże perfekcyjnie, czego dowodem były wysokie noty od jurorów. Otrzymała bowiem za swoje show 41 punktów, co skutkowało wygraną w całym odcinku. Otrzymała wówczas czek, z którego środki przeznaczyła na konto Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Postać Taylor Swift przyniosła jej więc szczęście i pomogła przyczynić się do szerzenia dobra na świecie.

Trudny debiut w show Polsatu

Do nazwiska Taylor Swift powrócono dopiero w 16. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W pierwszym odcinku sezonu trudne zadanie padło na Macieja Radla. Jego debiutancki występ w show zostanie zapamiętany na długo. Aktor bowiem wykonał piosenkę "Bad Blood", zachwycając tym samym swoimi umiejętnościami wokalnymi jury. Do piosenki został dopasowany układ taneczny, który mógłby być wyzwaniem nawet dla profesjonalistów. "Mam wrażenie, że przygotowywałeś się do tego co najmniej od pół roku" - komentowała wówczas Katarzyna Skrzynecka. "Niewiele jest osób, które zrobiłyby to lepiej" - wtórował Michał Wiśniewski. Po występie Macieja Radla nie zabrakło także miłych komentarzy w sieci. "Zabawnie i fajnie", "Ma zgrabne nogi", "Fajna z niego kobitka" - pisali fani programu.

Aktorka zaśpiewała na miarę wielkiej wokalistki

Kolejną polską gwiazdą, która wcieliła się w postać Taylor Swift była Magdalena Kumorek. To zadanie przypadło jej w jednym z odcinków dziewiętnastej edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Aktorka wykonała mocny utwór "Wildest Dreams" w wersji live. Wymagało to ogromnych umiejętności wokalnych, a mimo to artystka, która na co dzień nie jest piosenkarką, poradziła sobie znakomicie. "Ona jest lepszą wokalistką od ciebie, ale to jest wszystko na tak. Będąc aktorką i śpiewając tak świetnie Taylor Swift jak ty to zrobiłaś, to jest mega. Nie zawiodłem się" - ocenił jej występ Robert Janowski. Sama uczestniczka przyznała, że zachowanie sceniczne Taylor jest wypracowane i światowa gwiazda doskonale wie, co zrobić, aby skraść serca widowni. Odtworzenie tego nie było więc prostym zadaniem.

Urokliwa, jak sama Taylor Swift

Ostatni jak do tej pory występ jako Taylor Swift, w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", przypadł Barbarze Kurdej-Szatan. W jubileuszowym sezonie aktorka wykonała kultowy już przebój "We Are Never Ever Getting Back Together". Wystąpiła w zwiewnej czerwonej sukience i z pewnością nie można było odmówić jej uroku, z którego słynie amerykańska piosenkarka. Jurorzy ocenili jej wykonanie bardzo pozytywnie. "Od samego twojego wejścia byłaś Taylor. To było wszystko z wdziękiem, rytmicznie, w punkt" - mówił Piotr Gąsowski. Z kolei Małgorzata Walewska zwróciła uwagę na niesłychany wdzięk aktorki. "Basiu, jesteś takim promykiem słońca. Mam wrażenie, że ty jesteś maskotką tej edycji" - dodała jurorka.