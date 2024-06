Nowy sezon "The Voice Senior" wyemitowany zostanie prawdopodobnie w styczniu 2025 roku, jednak zanim do tego dojdzie niemal cały program zostanie nagrany jeszcze w 2024. Przesłuchania w ciemno mają odbyć się już w sierpniu. Wtedy też poznamy skład trenerów nowej edycji talent show.



Przed przesłuchaniami w ciemno w "The Voice Senior", TVP ogłosiła nabór chętnych. Internetowe zgłoszenia można było wysyłać do końca 19 maja.

Gwiazda "Sanatorium miłości" w "The Voice Senior"?

O potencjalny udział w programie zapytano jedną z gwiazd ostatniego sezonu "Sanatorium miłości", Elżbietę Urbaniak. Jak przytacza "Fakt": "Elżbieta Urbaniak była uczestniczką ‘Sanatorium miłości’, która wzbudzała największe kontrowersje. Sporo zastrzeżeń do jej zachowania mieli nie tylko widzowie i internauci, ale także inni kuracjusze".

Urbaniak przez 12 lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku wróciła do Polski i obecnie przebywa na emeryturze. Na brak zajęć jednak nie narzeka.

"Na tę chwilę przebywam cały czas w domu, chociaż zajęć mam bardzo dużo. Mam duży dom i jest przy czym pracować. Mam swój ogródek, mam swoją działkę. Niedawno przeprowadzałam remont, także zajęć mam sporo. Cały czas myślę jednak o tym, że powinnam stworzyć coś, aby wypełnić sobie czas" - komentowała dla Radia ZET.



Zapytana, czy rozważa powrót do telewizji, przyznała, że jeżeli znajdą się odpowiednie formaty dla niej, to nie widzi przeszkód. Urbaniak zdradziła również, że myśli o "The Voice Senior". Jednak już wiadomo, że w tym roku uczestniczka show TVP nie zdążyła z formalnościami.

"Rozpoczęłam ankietę, ale krótko przed datą nie zdążyłam nagrać piosenek, bo miałam strasznego doła. Nie umiałam się otworzyć, żeby nagrać te piosenki. Na drugi rok chętnie zrobię to samo" - stwierdziła.

Zrobił furorę w "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior". Jako pierwszy wystąpił w dwóch programach

Drogę dla uczestników "Sanatorium miłości" przetarł uczestnikom Piotr Hubert Langfort. Wokalista wystąpił w czwartej edycji reality show, aby potem zgłosić się do czwartego sezonu "The Voice Senior".

Langfort poruszył nie tylko publiczność, ale również trenerów programu. Swoją przygodę z show zakończył na półfinale, co nie spotkało się z dobrym przyjęciem telewidzów. Ci widzieli go bowiem nawet jako zwycięzcę.

W programie ujawniono, że uczestnik przeszedł poważny udar i dopiero wracał do pełnej sprawności. "To jest zupełnie inny człowiek. Wrócił do życia" - mówiła Alicja Węgorzewska.