22-letnia Zuzanna Wysocka to studentka zarządzania produkcją muzyczną. Jest zaledwie jedną z trzech studentek na tym kierunku. Wcześniej była w chórze gimnazjalnym i ukończyła szkoły muzyczne: I stopnia w klasie fortepianu i II stopnia w klasie wokalistyki jazzowej. Razem ze swoim chłopakiem tworzą w sieci własna muzykę (w sieci można odnaleźć jej singel "Na opak").

W "The Voice of Poland" wykonała utwór Shawna Mendesa "Wonder" i odwróciła fotel Marka Piekarczyka. "Zdaje się, że Marek szuka mocnych głosów" - mówił zza kulis Tomasz Kammel.

Chwilę po zakończeniu piosenki wokalistka zdradziła, dlaczego spróbowała swoich sił w talent show.



Zaskakujące słowa Steczkowskiej o Piekarczyku. Trener skwitował to krótko

"Od zawsze chciałam tu być i chciałam spróbować. Chciałam też przejść trochę samą siebie i nieco się otworzyć i pokazać, to co mam do pokazania w środku. Jestem tu głównie dla siebie, aby przejść tą drogę" - komentowała.

Wtedy głos zabrała Justyna Steczkowska.

"No to fajnie, że udało ci się dostać do programu. A jeśli traktujesz to jako lekcję własną, życiową, do przekraczania własnych granic, to świetnie. Dostałaś najlepszego do tego trenera, bo on właśnie nie będzie się czepiał, nie będzie kazał ci ćwiczyć, ale na pewno pomoże ci odnaleźć drogę do samej siebie" - stwierdziła.

Piekarczyk po tej wypowiedzi wymownie spojrzał na trenerkę, a następnie krótko to skwitował. "Ze mną nie jest lekko, ale też nie jest najciężej" - stwierdził i zaczął się śmiać.

Uczestniczka zrobiła dobre wrażenie na widzach. "Przyjemnie się tego słucha", "Fajnie zaśpiewała", "Tu nie chodzi o siłę głosu, ale o jej cudowną, specyficzną barwę" - komentowali.