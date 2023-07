Wakacje to dla fanów formatów "The Voice" czas spekulacji na temat obsady foteli trenerskich w "The Voice of Poland" , "The Voice Kids" i "The Voice Senior" . Wiadomo już, że z jednym z tych programów pożegnał się Dawid Kwiatkowski, który zrobił to po sześciu sezonach bycia trenerem.

Reklama

Jednak TVP i produkcja show szukają trenerów nie tylko do wersji "Kids" programu. Sporo mówi się tez o możliwych roszadach w "The Voice of Poland". Na razie jednak wyjaśniła się jedna kwestia personalna.

Doda nie zasiądzie w fotelu trenerskim "The Voice of Poland" - przynajmniej na razie

Sporo mówiło się o możliwym udziale Dody w "The Voice of Poland". Jednak w tym sezonie na pewno się to nie stanie. Wokalistka miała zastąpić Lanberry, dlaczego ostatecznie do tego nie doszło?

"TVP nie może sobie pozwolić na to, by Doda była gwiazdą wielkich programów dwóch konkurencyjnych stacji. Gdy osoby w Wojsie dowiedziały się o jej show w Polsacie, od razu przestano myśleć o jej zatrudnieniu. Nie można ciągnąć dwóch srok za ogon. Poza tym ona nie dałaby rady czasowo nagrywać reality, przygotowywać się do trasy koncertowej i jeszcze być u nas. Doda doskonale o tym wie. To wszystko się niestety wyklucza. A szkoda..." - donosił Plotek.

Sama wokalistka potwierdziła te doniesienia i przyznała, że otrzymała propozycję, z której nie skorzystała.



Zdjęcie Doda była gościem specjalnym finału "The Voice of Poland" w 2018 roku / Bartosz Krupa / East News

"Nie mogę zasiąść w fotelu w 'The Voice of Poland' mimo, że taka propozycja została mi złożona - w końcu, nareszcie. Przysyłacie mi link, że ktoś z produkcji TVP miał powiedzieć, 'żebym później nie płakała, że nie zapraszają mnie do 'The Voice'. skoro wybieram reality show o sobie w Polsacie' i że 'nie mogę ciągnąć dwóch srok za ogon'" - komentowała.

"Fotel w 'The Voice of Poland' jest to spełnienie moich marzeń i bardzo, bardzo się cieszyłam - i nadal cieszę - jednak w show-biznesie, mam wrażenie, że zapomina się o bardzo ważnej rzeczy. I dwadzieścia lat temu, jak wchodziłam do tego show-biznesu, to od początku było to dla mnie szokujące. (...) Dałam słowo Polsatowi, że będziemy robić kolejny reality i właśnie ta sytuacja - bo nie ma dla mnie nic piękniejszego niż fotel w ‘The Voice’ - pokazuje wam, jak ważne jest dla mnie dotrzymywanie słowa i bycie honorowym człowiekiem w tym brudnym, syfiastym świecie show-biznesu" - dodała, jednak nie wyklucza, że widzowie TVP zobaczą ją w kolejnych edycjach.



Kto zasiądzie w fotelach trenerskich 14. edycji "The Voice of Poland"?

14. sezon "The Voice of Poland" wystartuje jesienią tego roku. Nadal nie wiadomo jednak, kto będzie oceniał uczestników. W poprzedniej edycji trenerami byli: Tomson i Baron, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Marek Piekarczyk.