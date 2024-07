Przypomnijmy, że w lutym tego roku Katy Perry ogłosiła, że po siedmiu sezonach kończy swoją przygodę z talent show stacji ABC, czyli "Idolem". Wokalistka pożegnała się z widzami w finale 22. sezonu programu, który odbył się w drugiej połowie maja.

Katy Perry ma teraz skupić się na własnej karierze. 12 lipca ukaże się jej pierwszy singel z nowej płyty - "Woman’s World".

Szukają nowej jurorki za Katy Perry w "Idolu". Gwiazda "The Voice" dała im kosza!

W mediach krótko po zakończeniu sezonu "Idola" pojawiły się doniesienia, że miejsce wokalistki może zająć była trenerka "The Voice", Kelly Clarkson. Wokalistka ma z "Idolem" szczególne wspomnienia. Była bowiem pierwszą zwyciężczynią talent show w Stanach Zjednoczonych, co otworzyło jej drogę do wielkiej kariery.

Clarkson została zapytana o wspomniane spekulacje. Wokalistka postawiła sprawę jasno.

"Nie. Nie mogę tego zrobić, bo obiecałam swoim dzieciom, że będę przy nich jak najczęściej tylko mogę. A to znów popchnęłoby mnie do Los Angeles, a przecież dlatego odeszłam z 'The Voice', mimo że uwielbiałam tam pracować. I wciąż tęsknię za tamtą ekipą" - powiedziała Entertainment Tonight.

Kolejne zaskakujące nazwisko w grze. Z "The Voice do "Idola"?

Po tym, jak Kelly Clarkson definitywnie podziękowała za udział w "Idolu", serwis The Wrap, opublikował listę gwiazd, które mogłyby zająć miejsce Perry. Wśród nazwisk przewinęła się inna gwiazda "The Voice", Alicia Keys. "Ma doświadczenie w ocenianiu uczestników. To ona zajmie miejsce Katy Perry"? - pytają dziennikarze.



Na razie wokalistka, będąca trenerką "The Voice" w USA w sezonach 11., 12. i 14., nie skomentowała powiązania jej z "Idolem". Wiadomo jednak, że nie jest jedyną artystką, którą bierze się pod uwagę. Swoją chęć udziału w talent show w roli jurorki zgłosiła Meghan Trainor, wyznając, że praca w programie jest na jej "liście marzeń".



"Nie podchodzi do siebie zbyt poważnie, dobrze się bawi robiąc muzykę. Myślę, że świetnie by się sprawdziła" - skomentował Luke Bryan doniesienia na temat jej potencjalnego udziału.