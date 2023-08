2 września na antenę wraca najpopularniejszy muzyczny talent show w Polsce. W 14. sezonie "The Voice of Poland" wprowadzono szereg zmian. Będzie jeszcze więcej zaskoczeń i emocji.

Podczas przesłuchań w ciemno, pierwszego etapu programu, trenerzy będą budować 15-osobowe drużyny. Dodatkowo muzycy zasiadający w obrotowych fotelach będą mogli użyć przycisku blokada dopiero po zakończeniu występu uczestnika, co spowoduje, że walka o najlepszych z najlepszych wejdzie na zupełnie nowy poziom.



"Mamy nową super zasadę, która nazywa się 'superblok'. Możemy w sposób bezczelny, karygodny, bezlitosny uciszyć, zakneblować usta i niestety brutalnie eliminować jednego z trenerów, którzy najbardziej chcą lub najbardziej starają się złowić talent do swojej drużyny! Jest to cudownie satysfakcjonujące doznanie" - mówią o odświeżonej funkcji blokady Tomson i Baron.



"To tak, jakbyśmy komuś zabierali mikrofon z ręki" - dodaje w naszym materiale wideo Lanberry.



Wielkie zmiany w "The Voice of Poland". Co będzie działo się w bitwach i nokaucie?

W startującej w sobotę odsłonie "The Voice of Poland" zmienia się także sposób eliminacji uczestników w bitwach, drugim etapie programu. Wszyscy trenerzy podzielą swoje 15-osobowe drużyny na tria. Każdy tercet zaśpiewa już w trakcie warsztatów muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a trener zdecyduje, który z uczestników pożegna się z programem. Dwie pozostałe osoby stoczą ostateczną walkę na muzycznym ringu. Z tego etapu znika możliwość kradzieży (w programie ta funkcjonalność pojawiła się w drugiej edycji show, ponad 10 lat temu).



Wygraną podczas muzycznych bitew będzie udział w trzecim etapie programu - nokaucie. Na scenie wystąpi 5 osób z każdej drużyny. Spośród nich trener każdego teamu wyłoni 4 uczestników, którzy wystąpią w czwartym etapie - live.



W odcinkach na żywo, których zwieńczeniem będzie wielki finał, zobaczymy łącznie 16 uczestników z drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona. O tym, kto zdobędzie statuetkę najlepszego głosu w Polsce, możliwość podpisania kontraktu płytowego oraz 50 tysięcy złotych, niezmiennie zdecydują widzowie programu biorący udział w głosowaniu SMS.