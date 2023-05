Przypomnijmy, że Blake Shelton ogłosił w 2022 roku, że żegna się z "The Voice" po 23. sezonach. Trener przekazał, że chce skupić się na życiu prywatnym i nieco wycofać się z show-biznesu.

"Siłowałem się z tymi myślami od dawna i zdecydowałem, aby odejść z 'The Voice' po 23. sezonie. Ten program zmienił moje życie w każdym możliwy sposób na lepsze i zawsze będę czuł się tu jak w domu. To była niezła jazda przez ostatnie 12 lat. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie 'The Voice' - stacji NBC, producentom, scenarzystom, muzykom, załodze technicznej i cateringowi. Jesteście najlepsi" - stwierdził.

Nieoficjalnie Radar Online donosił, że Shelton odchodzi z show, gdyż za kulisami działo się zbyt wiele "dramatów", które zaczęły mu przeszkadzać - oskarżenia o rasizm, wieczna rywalizacja z innymi trenerami, nieczyste zagrywki oraz napięty harmonogram zdjęć, które często pokrywały się z datami jego koncertów. Dla trenera "The Voice" to wszystko zaczęło być przytłaczające, a przez co doszło u niego do wypalenia zawodowego.



Ogromne zaskoczenie. Kto został nowym trenerem "The Voice"?

Po zaskakującej decyzji Sheltona o odejściu z programu, ruszyła lawina spekulacji na temat tego, kto powinien zostać nowym trenerem "The Voice". Sporo osób sugerowało, że będzie to osoba ze środowiska country, gdyż ten gatunek muzyki reprezentował w programie właśnie Blake Shelton.

Na krótko przed finałem 23. sezonu (podzielony został na dwa odcinki, które odbędą się 22 i 23 maja), ujawniono, że do programu w nowej edycji dołączy Reba McEntire, gwiazda country, wokalista i aktorka.

"Przejmuję miejsce Blake'a i będę reprezentować country. Wchodzę w jego ogromne buty. Będę ciężko pracowała, aby mógł być ze mnie dumny" - komentowała.

Zdjęcie Blake Shelton i Reba McEntire / Rick Diamond / Getty Images

Kim jest Reba McEntire?

Reba McEntire to amerykańska wokalistka oraz aktorka. W USA nazywa się ją "królową country". Na całym świecie sprzedała ponad 75 milionów egzemplarzy swoich płyt. Jej kariera trwa od połowy lat 70. i od tamtego czasu Reba umieściła ponad 25 piosenek na szczycie listy Billboard Hot Country Songs.

Gwiazda nagrała 32 albumy, na swoim koncie ma aż 91 indywidualnych nagród, w tym trzy statuetki Grammy. Ponadto McEntire jest też aktorką. Dodatkową popularność przyniósł jej emitowany w latach 2001 - 2007 sitcom "Reba".

Wokalistka zdradziła, że miała propozycję dołączenia do "The Voice" już podczas pierwszego sezonu programu, jednak odmówiła udziału. Wtedy propozycję otrzymał Blake Shelton. Po latach wokalistka żałowała swojej decyzji.

Blake Shelton komentuje wybór nowej trenerki "The Voice"

"Ludzie może zaczną zdawać sobie sprawę z tego, jak znakomitą wokalistką jest. Nie powinienem tak mówić, bo wiedzą to miliony osób. Ale o teraz zda sobie z tego sprawę o wiele więcej ludzi, bo trenerka w tym programie będzie czasem występować. To jest szokujące, jak dobrą piosenkarką jest" - stwierdził Shelton.



W nowym sezonie "The Voice" do talent show wraca również żona odchodzącego trenera - Gwen Stefani. Skład programu uzupełnią John Legend i Niall Horan.