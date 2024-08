"The Voice of Poland" odsłania kolejne karty i zapowiada, kogo jeszcze zobaczymy na fotelu jurorskim w najnowszej edycji programu. Będzie to jubileuszowy, 15. sezon show, a do składu trenerskiego dołączyła już m.in. doświadczona na polu bitwy Lanberry. Teraz okazuje się, że u jej boku zasiądą Tomson i Baron. Będzie to ich 13. raz na obrotowym fotelu, co przyczynia się do pobicia przez nich rekordu. Muzycy z Afromental wygrywają stażem w Polsce i są w ścisłej czołówce na świecie.

Reklama

To już potwierdzone! Tomson i Baron zasiądą w fotelu jurorskim

Informację o udziale Tomsona i Barona w 15. edycji talent show TVP potwierdził dziennikarz Grzegorz Dobek w porannym programie "Pytanie na śniadanie". Ogłoszenie jest już oficjalne, choć wielu fanów formatu spodziewało się, że muzycy z Afromental powrócą na obrotowy fotel. Nie jest to więc dużym zaskoczeniem, jednak z pewnością miłą informacją, na którą oglądający czekali z niecierpliwością.

W programie śniadaniowym, podczas ogłaszania uczestnictwa Tomsona i Barona w "The Voice of Poland", wyemitowano specjalny filmik, w którym Tomson wspominał minione edycje show. Jednocześnie zdradził, które trzy występy z dotychczasowych sezonów zapadły mu najbardziej w pamięć. Baron wyznał z kolei, że bycie trenerem jest dla niego jedną z trzech najważniejszych rzeczy w życiu. Sens jego istnienia nadaje mu synek, rodzina i właśnie program "The Voice of Poland".

Tomson i Baron pobili rekord stażem trenerskim

Będzie to już 13. raz, kiedy duet z Afromental pojawi się w programie TVP. W polskiej odsłonie "The Voice of Poland" Tomson i Baron są na pierwszym miejscu w rankingu trenerów, których telewidzowie mogli oglądać najczęściej. Z kolei biorąc pod uwagę wszystkie edycje "The Voice" na całym świecie, artyści zajmują zaszczytne trzecie miejsce w rankingu trenerów z najdłuższym stażem.

Na pierwszym miejscu rankingu trenerów znalazł się Blake Shelton - zasiadał on bowiem w fotelu trenerskim aż w 23 edycjach. Drugie miejsce zajął Adam Levine, który w talent show w USA pojawił się 16 razy. Na trzecim miejscu zremisowali Tomson i Baron oraz will.i.am, który 12 razy wziął udział w brytyjskim "The Voice" i raz zasiadł na fotelu w australijskiej odsłonie programu.

Jubileuszowa edycja "The Voice of Poland" startuje już na jesień. 7 września 2024 r. o godzinie 20:00 na antenie TVP zostanie wyemitowany pierwszy odcinek z "Przesłuchań w ciemno".