Jak już informowaliśmy, jesienią zobaczymy 15. edycję "The Voice of Poland" . Program wystartuje 7 września o godz. 20 w TVP2.

Spore zmiany przeszedł skład trenerów. Po miesiącach spekulacji stacja oficjalnie poinformowała, że w czerwonych fotelach zasiądą Lanberry, Tomson i Baron z grupy Afromental, wracający do programu Michał Szpak oraz debiutujący w roli trenera show Kuba Badach. Swoje stanowiska stracili Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska, która będzie nową jurorką w "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie.

Powrót do programu zaliczył też prowadzący Maciej Musiał, który stworzy duet z Pauliną Chylewską. Ta druga przez ostatnie siedem lat pracowała jako prezenterka sportowa w Polsacie. W TVP była m.in. prezenterką programu "Kawa czy herbata?", a także prowadzącą polskich preselekcji do Eurowizji (2007 i 2009) i tegorocznego festiwalu w Opolu.

"The Voice of Poland": Są pierwsze ujęcia z planu

"Jest mi z tego powodu niezmiernie miło, bo zaczynałem prowadzić ten program, kiedy miałem jakieś 16 lat. Dziś mam 29, czyli było to 13 lat temu. Z czystą przyjemnością stanę na scenie 'Voice'a' raz jeszcze i mam nadzieję, że uda nam się zrobić wszystko, żeby ten program był jak najlepszy" - podkreślił Maciej Musiał.

"Jubileuszowa odsłona 'The Voice of Poland' będzie wyjątkowa i pełna emocji" - dodaje TVP.

Trenerzy 15. edycji "The Voice of Poland" w komplecie: Kuba Badach, Baron, Lanberry, Michał Szpak i Tomson

Skład prowadzących uzupełnia ogłoszony właśnie Jan Dąbrowski. Twórca internetowy, a prywatnie mąż wokalistki i youtuberki Sylwii Przybysz i tata trzech córek, dołączy do prowadzących podczas odcinków na żywo, które będzie można oglądać w listopadzie. Przypomnijmy, że Jan Dąbrowski był związany z drugą i trzecią edycją "The Voice Kids", gdzie widzowie mogli go oglądać w roli komentatora.

"Bardzo się cieszę, że tu jestem, bo to program, który pokazuje piękno muzyki, nie szuka kontrowersji, a oddaje hołd sztuce. To program, który nie szuka gwiazd, a talentów. Już nie mogę się doczekać, aż wskoczę w przysłowiowy frak i będę mógł współprowadzić 15., jubileuszową edycję 'The Voice of Poland'" - zapowiedział Jan Dąbrowski.