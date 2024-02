Przypomnijmy, że po zakończeniu szóstej edycji "The Voice Kids", Dawid Kwiatkowski ogłosił, że odchodzi z talent show.



"Kiedy w zeszłym roku usiadłem na tym nieziemsko wygodnym fotelu w pierwszy dzień przesłuchań w ciemno, czułem już, że robię to ostatni raz. Pamiętam jak we wrześniu zaczęły się bitwy i kompletując tria powiedziałem do siebie 'stary, zrób to dobrze, robisz to ostatni raz i mają być to bitwy fenomenalne'. Takie były. Dzięki mojej wspaniale słuchającej wszystkich naszych rad drużynie" - zaczął wpis na Instagramie.



"W 2014 roku, gdy na korytarzach studia ATM ćwiczyłem fokstrota, Rinke, producent TzG i Voice wziął mnie za rękę i zaprowadził do studia obok, gdzie realizowano właśnie Voice'a. Kazał mi usiąść w fotelu Justyny Steczkowskiej i patrząc mi prosto w oczy, powiedział 'Dawid, jeśli uda mi się zrobić w Polsce The Voice Kids, to będzie Twój fotel'. Trzy lata później zadzwonił telefon" - pisał.

"Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji i pewnym głosem powiedziałem Dominikowi, mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi 'Well done Dawid, Twoja misja w tym programie się zakończyła', a serca słucham jak babci. Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka. Oglądając ten program w telewizji Wam, widzom, może wydawać się on bardzo lekki, ale jego tworzenie bynajmniej do lekkich nie należy" - wyjaśnił.

W rozmowie z "Faktem" tłumaczył swoją decyzję w następujący sposób:



"Na pewno będę tęsknił, bo było mi tam wspaniale. [...] Ale jestem trochę też taki dumny z siebie, bo wygodnie jest siedzieć na fotelu, odcina się z tego kupony. Leci ten program przez kilka miesięcy, bardzo dobrze się ogląda jak na realia oglądalności telewizji. Tak naprawdę narobisz się przez te kilka tygodni, potem to leci przez kilka miesięcy w telewizji i masz dzięki temu kolejne kilka miesięcy koncertów i wszystkiego. Dla mnie to już było za wygodne, w sensie ja też poczułem, że ja naprawdę tym dzieciakom dałem już wszystko, co w tym momencie potrafię".

Dawid Kwiatkowski w "The Voice of Poland"? Ujawnił zaskakującą propozycję od TVP

Miejsce Dawida Kwiatkowskiego w "The Voice Kids" zajęła Natasza Urbańska. Jednak to nie zatrzymało spekulacji wokół wokalisty. Tym razem media zaczęły widzieć go na fotelu trenera dorosłego "Voice'a". Wiadomo, że jesienią "The Voice of Poland" wróci z 15. edycją. Nie wiadomo jednak, jak wyglądać będzie skład trenerski.



Sam Kwiatkowski w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że jest otwarty na rozmowy, jednak nie złożył na razie żadnej deklaracji.



"Dostałem taką propozycję z 2-3 tygodnie temu. Nie wiem, jak będzie - dałem zielone światło na zasadzie: 'OK, rozmawiajmy, ale nie mówię tak'. Tak mi się podobało w 'The Voice Kids' - ten klimat, ten cały luz, że dzieci nie mają parcia. A trochę obawiam się, że w dużym 'The Voice' chodzi o coś innego - jest więcej rywalizacji, czego ja nie lubię. Ja już dużo rywalizowałem w swoim życiu (...) Zobaczymy. Cieszę się, że dostałem taką propozycję, bo to świadczy o to, że ktoś mnie polubił w tym programie i mi ufa" - stwierdził.

W kontekście "The Voice of Poland" mówi się też o możliwym powrocie do show Michała Szpaka, jednak sam gwiazdor również unika jednoznacznych deklaracji.