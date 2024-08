Poprzednia edycja "The Voice of Poland" zakończyła się w listopadzie 2023 roku, a na fotelach trenerskich zasiadali Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska.

Po zmianie władzy szybko pojawiły się przypuszczenia, że rewolucja dosięgnie również programu i jego trenerów. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w tej edycji w roli trenerów zobaczymy ponownie Tomsona i Barona oraz Lanberry, a także Michała Szpaka i Kubę Badacha.

Wielki powrót do "The Voice of Poland"

Wcześniej wiadomo było już, że w roli prowadzącej zobaczymy Paulinę Chylewską. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, kto uzupełni duet prowadzących.

"Z przyjemnością ogłaszamy, że Maciej Musiał poprowadzi 15., jubileuszową edycję 'The Voice of Poland'. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy wybór, ponieważ Maciej przez łącznie dziesięć edycji udowodnił, że jest wyjątkowym prowadzącym. Przez lata zyskał ogromne uznanie i sympatię widzów oraz uczestników programu. Jesteśmy dumni, że Maciej ponownie zgodził się objąć tę rolę. Jego zaangażowanie, znajomość formatu oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują, że jubileuszowa odsłona "The Voice of Poland" będzie wyjątkowa i pełna emocji" - mówią producenci talent show.

W mediach społecznościowych pojawiło się też kilka słów of Musiała. "Słuchajcie, wracam do 'The Voice of Poland' jako prowadzący. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło, bo zaczynałem ten program prowadzić, kiedy miałem jakieś 16 lat. Dziś mam 29, czyli 13 lat temu. Z czystą przyjemnością stanę na scenie Voice'a raz jeszcze i mam nadzieję, że uda nam się zrobić wszystko, żeby ten program był jak najlepszy" - komentował aktor w opublikowanym nagraniu.

Najnowszą edycja "The Voice of Poland" będzie można oglądać od 7 września w TVP2.