W nowym odcinku "The Voice of Poland" kolejni uczestniczy będą walczyć o wejście do drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona. Na muzycznej scenie wystąpi, m.in. Basia Błaszczyk, która grając na fortepianie, zaśpiewa utwór Zbigniewa Wodeckiego "Kochaj Mnie". Jej talent doceniło troje trenerów: Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Marek Piekarczyk, którzy odwrócili swoje czerwone fotele.

"Dla mnie jesteś współczesną Magdą Umer, cudeńkiem. Po prostu masz 100 procent Basi w Basi. Magda Umer ma taki talent w sobie, że po prostu, jak gdyby nie działo się nic i działo się wszystko w każdym dźwięku, który wydobywała z siebie" - zawyrokowała Justyna Steczkowska tuż po występie Basi Błaszczyk.

Porównanie do jednej z najbardziej cenionych wokalistek poezji śpiewanej w Polsce, nie przeszło się bez echa wśród pozostałych trenerów. "Aż dostałem ciar! "- wyznał Tomson, słysząc słowa Justyny Steczkowskiej.

Kim jest Basia Błaszczyk?

Muzyka towarzyszy Basi od najmłodszych lat. Jako dziecko chętniej śpiewała niż mówiła. Wszyscy w jej domu potrafią grać na fortepianie, który zajmuje centralną część w jej rodzinnym domu. Tata Basi, Bolesław Błaszczyk, jest wiolonczelistą w niezwykle popularnym kabaretowym kwartecie smyczkowym Grupa MoCarta. Jej bracia, Maciek i Michał, także są muzykami.

Basia ukończyła szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu. W 2014 r. dostała się na Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie ukończyła wokalistykę estradową. Obecnie jest nauczycielką wokalu. Niedawno miała okazję śpiewać w chórkach Bovskiej oraz Lanberry podczas rozdania nagród muzycznych Fryderyki 2023. Zaledwie trzy dni temu Basia Błaszczyk powiedziała sakramentalne "tak" swojemu wieloletniemu partnerowi. Ślub pary odbył się w Katowicach.