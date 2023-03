Ukrywająca się pod pseudonimem ALI wokalistka, pochodzi z Kalifornii. Urodziła się głucha, co odkrył jej ojciec, kiedy była małym dzieckiem. Podczas przesłuchania w ciemno w "The Voice" uczestniczka wykonała piosenkę "Killing Me Softly With His Song" Fugees.

Fotele po jej wykonaniu odwrócili Kelly Clarkson oraz Chance The Rapper. Chwilę po zakończeniu występu ALI wyznała prawdę o swoim stanie zdrowia.

"Mam 24 lata i ciekawostka o mnie jest taka, że jestem upośledzona słuchowo. Noszę dwa aparaty słuchowe, urodziłam się głucha. Cieszę się, że mogę wam to wyznać" - zdradziła ALI, czym najmocniej zaskoczyła Kelly Clarkson.



"Twój występ był bardzo intymny, nieoczywisty, zupełnie inny. To dar" - komentowała Kelly Clarkson. "Pokonałaś wszystkie nieszczęścia, jakie spotkały cię w życiu" - dodał Niall Horan.

Głucha uczestniczka w "The Voice". "Nigdy bym się nie domyślił"

"Gdybym miał ustawić w rzędzie wszystkich wokalistów, którzy się tu pojawili i zgadnąć, który z nich jest niesłyszący, byłabyś ostatnim wyborem. Twój wokal jest niesamowity, jedynym powodem, dla którego się nie odwróciłem, było to, że jesteśmy muzycznie za daleko od siebie" - mówił Blake Shelton.

"Jestem wciąż w szoku, że jesteś niesłysząca. Pracuje ze wspaniałą organizacją DEAFinetly Dope, która organizuje wiele występów z użyciem języka migowego. Mam wśród Głuchych wielu znajomych i to niesamowite, że mogą cieszyć się muzyką" - komentował Chance The Rapper.

ALI zdecydowała się na współpracę z Kelly Clarkson. Nagranie z jej występu obejrzano ponad milion razy.

Widzowie w komentarzach nie kryli swoich zachwytów nad uczestniczką. Ta również podziękowała za miły odbiór jej występu.

"To ja! Dziękuję wszystkim za przesyłaną miłość. Jestem tu po to, aby reprezentować Głuchą społeczność. Miłość dla wszystkich" - napisała.