12-letnia Gosia Manthey w "The Voice Kids" wykonała piosenkę "Bez ciebie" z repertuaru Dawida Kwiatkowskiego. Mimo wielu pozytywnych słów trenerów, które padały już podczas jej występów, ostatecznie uczestniczka nie przeszła do kolejnego etapu.

Zrozpaczony takim obrotem spraw był sam Kwiatkowski, który na koniec złapał się za głowę.

Gosia Manthey odpadła z "The Voice Kids", ale była wychwalana przed trenerów

Trenerzy już po skończonej piosence dla 12-latki mieli same ciepłe słowa.



"Przepięknie zaśpiewałaś. Pokazałaś tą lekkość, subtelność, delikatność. Zabrakło mi chociaż jednego momentu, który by mnie uspokoił, że twój głos jest jeszcze mocniejszy niż to, co zaprezentowałaś" - komentowała Cleo.



Z całej sytuacji zdecydował się wytłumaczyć też Dawid Kwiatkowski, którego utwór był śpiewany.

"Odwracając się, bałbym się, że musiałbym całe trio dostosować do twojego delikatnego głosu i wybrać taki utwór. Może masz lekkiego zadziora gdzieś i ta piosenka nie dała ci wystarczająco miejsca. Było to zaśpiewane naprawdę, naprawdę dobrze" - wyjaśniał, dlaczego ostatecznie nie wziął dziewczynki do drużyny.

Po chwili - nieco w ramach zadośćuczynienia - Kwiatkowski zaproponował uczestniczce wspólny występ i ponowne wykonanie "Bez ciebie".

Widzowie rozczarowani decyzją trenerów w "The Voice Kids"

Brakiem zaproszenia Gosi do kolejnego etapu zniesmaczeni byli widzowie, którzy wskazali też, że byli dużo gorsi uczestnicy, którzy przechodzili dalej. Według nich uczestniczka absolutnie zasługiwała na dalszą przygodę w programie.

"Na miejscu tej dziewczynki, która śpiewała piosenkę Dawida Kwiatkowskiego nie mógłbym zrozumieć takiego wyboru. Niewytłumaczalne", "Ewidentnie umiała śpiewać, nawet jeśli wykonała piosenkę w jakimś zamulonym aranżu", "Wybór dramat" - czytamy.