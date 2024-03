14-letnia Anna Jarząbek w "The Voice Kids" przed trenerami wykonała utwór Mroza - "Aura". Pochodząc z Zakopanego dziewczyna odwróciła trzy fotele.

Baron dzwoni do Mroza po występie w "The Voice Kids". Co mu powiedział?

"Ale stylówka! Fajna, podoba mi się. W naszym szarym świecie, powinniśmy się właśnie tak" - doceniła kwiecisty strój Jarząbek Cleo.

"Umiesz się bawić dźwiękiem, umiesz się bawić tym głosem, który masz w gardziołku. No i czuć od ciebie profesjonalizm. I Mrozika też pozdrawiamy" - mówił Tomson.

Chwilę później do uczestniczki podszedł Baron, który wyciągnął telefon i zadzwonił właśnie do Mroza.

"Ktoś chciałby ci pogratulować, że sięgnęłaś po jego piosenkę. Łukaszku, witam cię kochany. Jesteśmy na castingach do 'The Voice Kids' i mamy Anię, która odwróciła trzy fotele. Ania zaśpiewała 'Aurę'.

"Gratuluję, gratuluję. Bardzo dobry wybór. Świetny kawałek" - krzyczał Mrozu.

Gdy rozmowa z autorem "Aury" dobiegła końca, Jarząbek opowiedziała trenerom o tym, co lubi śpiewać. Uczestniczka przyznała, że słucha też jazzu i soulu i zaproponowała, ze może zaśpiewać "Autumn Leaves" Nat King Cole'a.

"W tej odsłonie jeszcze bardziej mnie oczarowałaś. Zakochałam się w tym głosie" - przyznała Cleo. "Teraz to dałaś do pieca" - dodał Tomson. "Podpaliłaś po cichutku" - mówił.

Ostatecznie młoda wokalistka trafiła do ekipy Tomsona i Barona.

Kim jest Anna Jarząbek?

"Anna Jarząbek to 14-latka, która jest wulkanem pozytywnej energii z nieograniczoną ilością pomysłów. Uwielbia podróżować i śpiewać, ale największą frajdę ma z gry na skrzypcach, które zrobił dla niej jej tata. Dziewczynka uwielbia także śpiewać, dlatego parę kilka razy gościnnie występowała na United Jazz Festiwal w Zakopanem z zespołem Fiśbanda. Jednym z dużych sukcesów Ani był jej pierwszy udział w małopolskim konkursie wokalnym Singing Kids, na którym została wyróżniona Grand Prix , co było nie lada zaskoczeniem i motywacją do dalszej pracy. We wrześniu rozpoczęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych im. Kenara w Zakopanem na kierunku projektowanie ubioru" - czytamy na stronie TVP.