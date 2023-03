Ten występ podzielił widzów "The Voice Kids". "Mocno nie w porządku"

Od drugiej edycji "The Voice Kids" skład trenerski pozostaje niezmienny. Na fotelach jurorskich zasiadają: Tomson i Baron, Cleo oraz Dawid Kwiatkowski.

Za nami nami kolejne Przesłuchania w Ciemno szóstej edycji "The Voice Kids". Tym razem na scenie usłyszymy rozśpiewane dzieci z Małopolski oraz z Górnego Śląska. Po raz pierwszy w historii programu na scenie zaprezentował się tercet.

Tercet Madam w "The Voice Kids". Ten występ podzielił widzów

Hania, Maja i Marysia, czyli Tercet Madam, zaśpiewały w programie piosenkę, pt. "I Say a Little Prayer", którą publiczność przede wszystkim może znać dzięki wykonaniu Arethy Franklin.

Podczas występu, trenerzy zastanawiali się, ile tak naprawdę wokalistek jest na scenie. Jako pierwsza nie wytrzymała ciekawości Cleo, ale chwilę później dołączyli do niej inni jurorzy. Jedynie Dawid Kwiatkowski nie obrócił swojego fotela.

Dziewczynki jednogłośnie wybrały, że ich trenerami zostaną Tomson i Baron.

Występ spodobał się wielu widzom programu, jednak wielu z nich uważa, że pojawienie się zespołu wokalnego jest niesprawiedliwe wobec artystów występujących solo.

"Mimo talentu niewątpliwego dziewczyn, jestem na totalne NIE takim sytuacjom... Jest to mocno nie w porządku do solistów potem w bitwach - nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji" - czytamy w jednym z komentarzy, które rozpoczęły dyskusję na ten temat.

"Dziewczynki są rewelacyjne, ale również uważam, że coś jest nie 'halo'.... Jaka następna niespodzianka? Poznańskie Słowiki?", "Dokładnie", "Jak obiektywnie ocenić solistę w konfrontacji z zespołem? Bo jeżeli trio, to dlaczego nie 80-osobowy chór? Reguły powinny być konkretne i sprawiedliwe" - pisano później.

