Gracjana Górka ma 9 lat. Przygodę z muzyką rozpoczęła trzy lata wcześniej. Śpiewu uczy się w Studiu Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. Jest też uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lublinie w klasie skrzypiec.

Jeszcze przed występem uczestniczki poznaliśmy jej rodzinę. Rodzice przyznali, że impulsem do zgłoszenia się do "The Voice Kids" były namowy jej starszej siostry, która jest osobą z niepełnosprawnością.

"Moja siostra jest moją największą fanką, mimo że jest niepełnosprawna, to bardzo mnie wspiera" - wspominała Gracjana. "Moim marzeniem jest to, aby moja siostra wyzdrowiała. Żeby była sobą, żeby chodziła" - opowiadała.

Gracjana Górka w "The Voice Kids". Cleo popłakała się ze wzruszenia

Górka przed trenerami wykonała piosenkę Zdzisławy Sośnickiej "Pożegnanie z bajką" z "Akademii Pana Kleksa" i odwróciła dwa fotele - Tomsona i Barona oraz Cleo. Jednak pierwszy głos zabrał Dawid Kwiatkowski.

"Chciałbym ci podziękować. Bo pierwszy raz w tej edycji poleciała mi łza. Ze wzruszenia. To było przeurocze, jakby ktoś tu wjechał tirem i wysypał cukier" - komentował.

"Jesteś małą, słodką księżniczką. Zaśpiewałaś z Gracją i mówię serio. Zaśpiewałaś to po swojemu i przepięknie prezentujesz się na scenie. Ona cię kocha i ja też" - dodała Cleo.

"Bardzo się stresowałam, bo myślałam, że żaden fotel się nie odwróci" - zdradziła Gracjana. Chwilę później zdecydowała, że wybiera drużynę Cleo.

Trenerka odprowadziła 9-latkę za kulisy i wtedy poznała jej rodzinę. "Cieszę się, że mogłam ją poznać i mogłam poznać też jej siostrę, która skradła moje serce" - mówiła Cleo.

Po powrocie z backstage'u Cleo miała łzy w oczach, a gdy usiadła na swoim fotelu wybuchła płaczem. Pytana przez trenerów, co się stało i dlaczego płacze, odpowiedziała: "Po prostu dobrzy ludzie. Ona ma siostrę, która jest na wózku i ona tak bardzo tej małej kibicuje, że mnie zmiotło z planszy".

Również widzowie byli pod wrażeniem występu Gracjany i jej historii.



"Ale się popłakałam", "Popłakałam się razem z Cleo", "Ryczałam jak bóbr", "Wzruszająco super dzieciak " - można przeczytać na Facebooku "The Voice Kids".