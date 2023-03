"Hanna Sitko ma 10 lat. Śpiewać zaczęła w przedszkolu. To wtedy wygrała swój pierwszy konkurs. Śpiewanie to całe jej życie. Uczy się go w szkole "School of Rock" oraz uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu, gdzie uczy się w klasie fortepianu" - czytamy w sylwetce uczestniczki na stronie " The Voice Kids".

Młoda wokalistka uwielbiająca muzykę rockową, a którą rodzice nazywają "scenicznym zwierzem", podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę Ewy Farnej "Znak".

Swoje fotele odwrócili po jej występie Dawid Kwiatkowski i Cleo.

Cleo w ciężkim szoku. Baron rozbawił widownie "The Voice Kids"

"Szkoda, że nie widzieliście końcówki. Jak ona świadomie zakończyła tę piosenkę. Jestem w ciężkim szoku. Jesteś rewelacyjna" - komentowała Cleo.

"To, że my się nie odwróciliśmy to nie znaczy, że ty źle śpiewasz, tylko że my jesteśmy głusi" - wypalił Baron, czym rozbawił całą salę oraz samą uczestniczkę.



Próby Cleo do przekonania uczestniczki, aby dołączyła do jej drużyny, spełzły na niczym. "Wiem, kogo chciałabym wybrać" - mówiła Sitko, stawiając na Dawida Kwiatkowskiego.

"Życzę ci kochanie, aby to kiedyś był twój fotel" - powiedział do niej trener.