Nastolatka podbiła serca Polaków występem w TVP. "Polecę do gwiazd"

"Michell to 14-letnia, bardzo ciepła i radosna dziewczynka. Śpiewać zaczęła w wieku 5 lat, jest samoukiem. Uczy się w szkole w Londynie. Tam się urodziła i mieszka na co dzień. Poza śpiewaniem w wolnym czasie lubi gotować, bo bardzo interesują ją kuchnie całego świata. W przyszłości chciałaby zostać wokalną diwą i występować na wielkich, światowych scenach muzycznych" - tak Michell Siwak ( sprawdź! ) opisywała oficjalna strona "The Voice Kids".



"Jestem Romką, ale gadam po polsku. Rodzice wychowali się w Polsce, ja jestem już urodzona w Anglii. Kocham śpiewać i tańczyć po romsku. Uwielbiam naszą muzykę. Tworzymy przepiękną muzykę" - mówiła z kolei nastolatka w programie.



W "The Voice Kids" podczas przesłuchań zachwyciła trenerów wykonaniem "1+1" Beyonce. Odwróciła wtedy wszystkie fotele, ale wybrała drużynę Nataszy Urbańskiej. Ostatecznie to właśnie ona została laureatką siódmej edycji show.

Michell Siwak z "The Voice Kids" powraca z singlem

Teraz nastolatka powróciła z debiutanckim singlem "Polecę do gwiazd". "Utwór opowiada o wierze w siebie i uporczywym dążeniu do swoich celów, co idealnie współtworzy całość z wokalem młodej piosenkarki" - czytamy w zapowiedzi piosenki.

Fani są zachwyceni utworem. "Wschodząca gwiazda Polskiej muzyki", "Czekałam tyle i się doczekałam️. Piękny wykon i teledysk Michell. Chcę więcej", "I to jest kawał głosu. Super piosenka, a klip arcydzieło", "Gęsia skórka na refrenie" - komentują.

Młoda wokalistka przyznaje, że ma jasno określone cele - stać się wokalną divą i występować na największych światowych scenach. Chciałaby też reprezentować Polskę na Eurowizji i wrócić ze zwycięstwem.