Cleo nie mogła przestać płakać! Wzruszające sceny w "The Voice Kids"

Cleo niejednokrotnie dawała ponieść się emocjom po występach utalentowanych dzieci w programie TVP. Ale to, co wydarzyło się na planie sobotniego odcinka "The Voice Kids", zaskoczyło nie tylko Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona, ale także całą publiczność zgromadzoną w studiu.

Po jednym z występów Cleo postanowiła na chwilę zejść z obrotowego fotela i udać się na backstage. Po zaledwie kilku minutach wokalistka wróciła na scenę, nie mogąc pohamować napływających łez.

"Kto tu ma łezki w oczach?" - spostrzegł Tomson tuż po wejściu Cleo. Po tych słowach wokalistka całkowicie się rozkleiła, co próbowała ukryć zasłaniając twarz dłońmi. "Przepraszam" - powtórzyła wielokrotnie przez łzy. "Misio, daj spokój" - uspokajali ją pozostali trenerzy. "Co się stało?" - pytał zaniepokojony Dawid Kwiatkowski.

"The Voice Kids" - kiedy oglądać?

Kolejna, szósta już edycja programu "The Voice Kids" wystartowała 25 lutego. Show można oglądać w każdą sobotę o 20:00 na TVP2.

Dostanie się pod opiekę wyszkolonych muzyków to duża szansa dla młodych. Tym bardziej że każdy członek jury osiągnął ze swoimi podopiecznymi sukces. Drugą edycję wygrała AniKa Dąbrowska, którą ćwiczyła Cleo. Kolejną edycję wygrał Marcin Maciejczak, będący pod opieką Dawida Kwiatkowskiego. Po czwartym sezonie karierę zrobiła Sara James , będąca pod opieką Tomsona i Barona. Zeszłoroczny konkurs ponownie wygrał podopieczny Cleo - Mateusz Krzykała.

"The Voice Kids 5" - finał 1 / 10 Zwycięzca piątej edycji "The Voice Kids" Mateusz Krzykała i jego trenerka - Cleo Źródło: East News Autor: Paweł Wodzyński

