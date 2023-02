Kuba Nowak w "The Voice Kids" wykonał piosenkę Duy Lipy "Break My Heart". Swoim wykonaniem odwrócił dwa fotele - Cleo oraz Dawida Kwiatkowskiego.

"Jestem mega podekscytowany" - powiedział do trenerki 13-latek.

"Widać to po tobie. Fajne, że czujesz muzykę. Że całe ciało śpiewa. Podobała mi się ta wersja i wiesz co mnie najbardziej zaciekawiło? Że masz coś mega charakterystycznego w głosie" - komentowała trenerka.

Reklama

"Podobało mi się, bo nie przekombinowałeś. Jak zacząłeś robić wokalizy, to pomyślałem, że te są w punkty, tylko nie brnij w to dalej, bo jest idealnie. Dałeś nam odpowiednią dawkę możliwości, ale wiem, ze to nie wszystko" - dodał Dawid Kwiatkowski.



Problemy za kulisami "The Voice Kids". Baron zwrócił na to uwagę

Baron z Tomsonem nie włączyli się do walki o uczestnika, ale gdy odwrócił się ich fotel, gitarzysta Afromental zwrócił uwagę na dłoń 13-latka.

"Kuba, co ci się stało w palca" - zapytał Baron. "Przytrzasnąłem sobie niechcący palec drzwiami" - zdradził uczestnik i dodał, że stało się to zaraz przed wyjściem na scenę.

Realizator szybko pokazał moment, gdy Kuba otwierał podwójne drzwi i wsadził palce w szczelinę. Chłopcu prewencyjnie założono bandaż na kciuka. "To na szczęście" - skwitował Tomson.

Młody wokalista zdecydował się na przejście do drużyny Cleo.

Kim jest Kuba Nowak?

Kuba Nowak ma 13 lat. Jest członkiem zespołu Małe TGD. Muzyczną pasję i talent rozwija pod okiem trenerów wokalnych, a także nauczycieli z warszawskiej Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie uczy się w klasie klarnetu.