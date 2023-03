14-letnia Martynę Gąsak podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice Kids" zaśpiewała utwór "Never Enough" z musicalu "The Greatest Showman". Jej wykonanie wbiło w fotele trenerów talent show TVP.

"To, co zrobiłaś na tej scenie było absolutnie magiczne. Masz potężny głos" - emocjonowała się Cleo.



"Masz jeden z najlepszych głosów w tej edycji. Twój głos jest niepowtarzalny, niesamowity. Nie dałaś nam też tego od razu. Dozowałaś nam to. Jestem tobą zachwycony" - mówił Dawid Kwiatkowski.



"Chciałem ci podziękować, bo miałem dreszcze i to na obu rękach. To było bardzo profesjonalne i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteś w szóstej edycji 'The Voice Kids', bo to tacy ludzie jak ty. tworzą jakość tego programu" - dodał poruszony Baron.

Nastolatka już po swoim występie z trudem trzymała emocje na wodzy, jednak po serii komplementów od trenerów całkowicie się rozkleiła i zaczęła płakać na scenie. Po rozmowie z jury Gąsak zdecydowała się przejść do drużyny Dawida.

Martyna Gąsak wygra "The Voice Kids"? To faworytka widzów

Pod wrażeniem uczestniczki byli też widzowie programu. Już teraz przewidują, że Gąsak dotrze przynajmniej do finału, a może go nawet wygrać.

"Ogromne brawa i wyrazy uznania. Przepiękny, mocny głos. Fantastyczna dziewczyna, to jest wg mnie talent na miarę finału a nawet zwycięstwa".

"Finał murowany", "Miałam dreszcze i coś jeszcze... wzruszające", "Kandydatka do finału", "Wow, oto zwyciężczyni tej edycji!" - pisali widzowie.