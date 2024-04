"Dawno nie czułem takiego podekscytowania. Czuję się, jakbym wracał po długiej, samotnej podróży do domu, gdzie czeka na mnie rodzina, która się powiększyła i za chwilę poznam jej nowych członków. Do tego Cleo chyba miała bardzo spokojny sezon, bez większych przeszkód, więc przyjdę nabroić na sam koniec" - ogłosił przed finałem "The Voice Kids" Dawid Kwiatkowski.



Przypomnijmy, że gwiazdor po finale szóstej edycji programu ogłosił, że żegna się z formatem.



"Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji i pewnym głosem powiedziałem Dominikowi, mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi 'Well done Dawid, Twoja misja w tym programie się zakończyła', a serca słucham jak babci. Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka. Oglądając ten program w telewizji Wam, widzom, może wydawać się on bardzo lekki, ale jego tworzenie bynajmniej do lekkich nie należy" - wyjaśnił w tamtym czasie na Instagramie.

"Na pewno będę tęsknił, bo było mi tam wspaniale. [...] Ale jestem trochę też taki dumny z siebie, bo wygodnie jest siedzieć na fotelu, odcina się z tego kupony. Leci ten program przez kilka miesięcy, bardzo dobrze się ogląda jak na realia oglądalności telewizji. Tak naprawdę narobisz się przez te kilka tygodni, potem to leci przez kilka miesięcy w telewizji i masz dzięki temu kolejne kilka miesięcy koncertów i wszystkiego. Dla mnie to już było za wygodne, w sensie ja też poczułem, że ja naprawdę tym dzieciakom dałem już wszystko, co w tym momencie potrafię" - komentował dla "Faktu".



Dawid Kwiatkowski wraca do "The Voice Kids". Kto jeszcze będzie gościem specjalnym finału?

Udział wokalisty w finałowym starciu to niejedyna niespodzianka, jaką przygotowali producenci programu. W sobotni wieczór na scenie "The Voice Kids" usłyszymy jeden z najgorętszych duetów ostatnich miesięcy - Oskara Cymsa i Carlę Fernandes, zwycięzcę trzeciej edycji programu Marcina Maciejczaka oraz laureatkę poprzedniego sezonu Martynę Gąsak.

Widzów czeka również wyjątkowy występ zwycięzcy czwartej edycji "The Voice Senior" - Zbigniewa Zaranka z uczestnikiem 14. edycji "The Voice of Poland" Damazym Wachułą, oraz Leonem Olkiem, finalistą szóstej edycji "The Voice Kids". Na tym nie koniec muzycznych niespodzianek. Na scenie zaśpiewają także Cleo, Tomson i Baron oraz Natasza Urbańska wraz ze swoimi finalistami.



Zdjęcie Zbigniew Zaranek wystąpi w finale "The Voice Kids" / Natasza Młudzik/TVP / materiały prasowe

Kto powalczy o zwycięstwo w "The Voice Kids?

Przypomnijmy, że o tytuł najlepszego głosu 7. edycji "The Voice Kids" walczyć będą: Milena Gajek, Nikodem Pajączek i Wiktoria Szeflińska z drużyny Afromental, Marysia Stefanowska, Mateusz Pierożek i Ola Antoniak z teamu Cleo oraz Helenka Zaciewska, Marta Porris Zalewska oraz Michell Siwak z ekipy Nataszy Urbańskiej.

Kto z nich wygra statuetkę oraz 50 tysięcy złotych? Odpowiedź poznamy na żywo już w najbliższą sobotę 27 kwietnia. Warto dodać, że o tym, kto wygra 7. edycję "The Voice Kids", zdecydują wyłącznie widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Wielki finał poprowadzą Ida Nowakowska oraz Tomasz Kammel.