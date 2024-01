Sylwestrowa Moc Przebojów nie miała sobie równych! Polsat pokonał konkurencję

Sylwestrowa Moc Przebojów zorganizowana została z ogromnym rozmachem, a pod spektakularną sceną zwieńczoną blisko 7-metrowym zegarem odliczającym czas do końca starego roku przewinęło się 60 tysięcy osób. O północy przed telewizorami wraz z Telewizją Polsat witało Nowy Rok 4,2 miliona osób (co stanowiło około 36% w grupie 4+), co potwierdzają wstępne wyniki oglądalności na podstawie pierwszych danych Nielsen Media*.

Na największej scenie, w historii Sylwestrowej Mocy Przebojów, która miała 75 metrów szerokości i blisko 32 metry wysokości, wystąpiło ponad 20. polskich i zagranicznych artystów. Razem z widzami Polsatu stary rok pożegnali między innymi: Doda, Lady Pank, Golec uOrkiestra, Kayah & Bum Bum Orkestar i Fiśbanda, Urszula, Majka Jeżowska, Dawid Kwiatkowski, Danzel, Enej, Skolim, Piersi, Marcin Miller i Boys, Smolasty, Oskar Cyms, Kuba Szmajkowski, Michał Kwiatkowski, Tribbs, Kubańczyk, Feel i Clödie, a także Matteo Bocelii.

Gospodarzami sylwestrowego wieczoru byli prowadzący: Marcelina Zawadzka, Krzysztof Ibisz, Adam Zdrójkowski oraz Agnieszka Kołodziejska z Radia ZET,

a o oprawę taneczną zadbała grupa Collective pod opieką choreograficzną Macieja Zakliczyńskiego.

Sylwestrowa Moc Przebojów rozbujała całą Polskę. Nie miała sobie równych!

"Ta edycja Sylwestrowej Mocy Przebojów pokazała, że magia muzyki potrafi zdziałać cuda i jest ogniwem łączącym ludzi bez względu na wiek. Wystarczyło spojrzeć na zgromadzoną pod sceną publiczność. Artyści na scenie prezentowali różne gatunki muzyczne i piosenki kochane przez różne pokolenia. Bardzo cieszę się, że byli z nami wspaniali wykonawcy zarówno polscy, jak i zagraniczni. Widać było fantastyczną atmosferę sylwestrowej zabawy. Na mnie ogromne wrażenie zrobił występ utalentowanego i bardzo przystojnego Matteo Bocelliego, który zachwycił publiczność o północy śpiewając utwór 'Caruso', co mnie bardzo poruszyło. Jestem pewna, że publiczność na placu i przed telewizorami bawiła się świetnie" - podsumowała tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów Nina Terentiew, członkini Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.

Oprócz osób, które przyszły, by na żywo posłuchać muzyki i fantastycznie się bawić, widzowie i Internauci także mogli brać w niej udział. Artyści występujący na scenie wykonywali przeboje ze swojego repertuaru, o które prosili na Facebooku fani. Dodatkowo wszyscy mogli pokazać swoją "domówkę". Każdy mógł wysłać zdjęcia ze swojej, a ze wszystkich powstała istna imprezowa galeria. Liczba nadesłanych zdjęć wszystkich zaskoczyła, a kilkunastu grafików przygotowujących zdjęcia do publikacji nie nadążało z ich przygotowywaniem.

Na Sylwestrową Moc Przebojów 2023 zaprosili Telewizja POLSAT i Województwo Śląskie. Współorganizatorami był Stadion Śląski, a patronami medialnymi Radio Zet, Fakt i portal Interia.

*wyniki wstępne szacunkowe podane przez AC Nielsen; łączna widownia Polsat, Polsat 2 i Polsat News.

