Kaśka Sochacka ( sprawdź! ) to wokalistka znana m.in. z programów "Mam talent" (trzecia edycja, 2010 rok - finał) i "Must Be The Music" (siódma edycja, 2014 rok - półfinał). Tuż po pierwszym z wymienionych artystka zaprezentowała dwie autorskie piosenki: "Drzazga" i "Czasu części pierwsze". Sporo czasu upłynęło do właściwego debiutu - w marcu 2021 r. pojawiła się płyta "Ciche dni".

W dorobku ma także minialbumy "Wiśnia" (2019) i "Ministory" (2021). W 2022 r. otrzymała dwa Fryderyki, a rok później jej kolekcja poszerzyła się o kolejną statuetkę.



Sporą popularność zdobyły piosenki "Ciche dni", "Niebo było różowe", "Boję się o ciebie" (gościnnie Vito Bambino) i "Dla mnie to już koniec" (z Kortezem). Pod koniec 2023 r. wzięła udział w nagraniu utworu "Całkiem nowa bajka" (razem z Ralphem Kaminskim, Igo, Brodką, Arturem Rojkiem, Sokołem i Bedoesem) promującego nową "Akademię Pana Kleksa".

Kaśka Sochacka szykuje drugi album. Co już wiemy?

Do sieci trafił właśnie teledysk "Szum" ( sprawdź! ). Ta piosenka zapowiada zapowiada jej drugi studyjny album, którego premiera planowana jest na wczesną jesień tego roku.



"Tam, gdzie niespełnione nadzieje, tam często pojawia się pustka i rozczarowanie. Dociera do nas, że nadszedł moment, w którym trzeba odpuścić, zmienić kurs i jakoś zniknąć z czyjegoś życia, stawiając jednocześnie na swoje własne. Nierzadko 'zrastamy się' wtedy w bólach. Potrzeba czasu i sporo pracy, żeby wyjść na prostą i już dłużej się nie łudzić. O tym jest 'Szum'" - opowiada Kaśka Sochacka.

