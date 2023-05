W dniach 26-28 maja w Operze Leśnej w Sopocie trwa wyjątkowa, jubileuszowa edycja Polsat SuperHit Festiwal 2023 . Impreza w tym roku świętuje swoje 20-lecie.

Drugi dzień odbył się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawili się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych.

Swoje jubileusze na festiwalu świętowali: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).

W roli prowadzących pojawili się Krzysztof Ibisz i Maciej Rock oraz Karolina Gilon i Paulina Sykut-Jeżyna.

To właśnie Golec uOrkiestra rozpoczęła sobotni koncert wiązanką swoich przebojów ("Crazy is my life", "Lornetka" i "Dzieje się"). W utworach "Górą ty" i "Ściernisco" zespół wsparł Gromee. Z okazji swojego jubileuszu bracia Golec odebrali z rąk Niny Terentiew specjalną statuetkę.

"Całuję was w samo serce" - powiedział Michał Szpak po wykonaniu piosenki "Mechaniczna lalka" z repertuaru Violetty Villas, którą wykonał w czarnej sukni, ściągniętej później z niego przez tancerzy. Drugą piosenką był wykrzyczany przebój "Raz dwa raz dwa" grupy Maanam.

Alicja Majewska z akompaniującym jej Włodzimierzem Korczem zaśpiewała przeboje "Być kobietą", "To nie sztuka", "Odkryjemy miłość nieznaną" i "Jeszcze się żagiel bieli" (z chórem Sound'n'Grace). Wokalistka z rąk prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego odebrała Bursztynowego Słowika. "Dopóki śpiewam, gram, swoją drogę mam" - zaśpiewała a capella pani Alicja, która 29 maja kończy 75 lat. W Operze Leśnej "Happy Birthday" z pomocą publiczności zaśpiewała dla niej Paulina Sykut-Jeżyna.

Grupa T.Love wykonała utwory "Nie nie nie" (Muniek zadedykował go ukraińskim żołnierzom, którzy "walczą również za naszą wolność") i "Autobusy i tramwaje" (z gościnnym udziałem Organka).

Kayah zaprezentowała wiązankę swoich hitów ("Ramię w ramię", "Po co" i "Prawy do lewego"). Na scenie do wokalistki dołączył Igor Herbut, by razem z nią zaśpiewać przebój "Uciekaj moje serce" Seweryna Krajewskiego.

Niespodziewanie specjalną nagrodę otrzymała Nina Terentiew, która zza kulis wróciła już w "cywilnym" stroju.

Wyróżnienie za 15-lecie na scenie zgarnął Kamil Bednarek ("Nas nie zatrzyma nikt" oraz "Parostatek" Krzysztofa Krawczyka).

Debiutujący na Polsat SuperHit Festiwal zespół Organek zaprezentował rockowe oblicze w numerach "Wiosna" (z refrenem "Jesteście piękni dwudziestoletni/Jesteście piękni trzydziestoletni") i "Głupi ja".

Ubrana w czerwoną kreację Edyta Górniak sięgnęła po przeboje światowej muzyki - "Hello" Lionela Richie oraz hymn epoki disco "I Will Survive" Glorii Gaynor.

Z okazji 50-lecia piosenki "Małgośka" Edward Miszczak i Krzysztof Ibisz wręczyli Maryli Rodowicz statuetkę i bukiet czerwonych róż. Gwiazd polskiej estrady przypomniała, że to właśnie w Sopocie po raz pierwszy wykonała "Małgośkę", dziękując autorkom tego nieśmiertelnego hitu: Agnieszce Osieckiej (tekst) i Katarzynie Gaertner (muzyka). Nie zabrakło też bisu w wykonaniu Maryli, czyli przeboju "Kolorowe jarmarki".

Polsat przypomniał, że przez te 20 lat na ich imprezach swoje kariery zaczynało wielu młodych wykonawców, którzy obecnie cieszą się statusami gwiazd. Jednym z takich debiutantów w tym roku był Jann, który popularność zdobył za sprawą piosenki "Gladiator" w preselekcjach do Eurowizji, a w Sopocie zaśpiewał utwór "Look At Me".

Kolejne dwa numery na scenie wykonał Paweł Domagała - przebój "Weź nie pytaj" oraz "Rafi", który promuje serial Polsatu o tym tytule.

Jubileusz Macieja Maleńczuka rozpoczął się od fragmentu nagranego pod Bramą Floriańską w Krakowie (to właśnie na ulicach tego miasta rozpoczynał swoją karierę). Piosenkę "Dawna dziewczyno" muzyk przypomniał też w Sopocie, a także "Ostatnia nocka", "Synu" i "Gdzie są przyjaciele moi?". Nagrodę z okazji 40-lecia wręczył mu jego fan - kabareciarz Robert Górski. "Nie róbcie ze mnie brontozaura - 10 lat grałem na ulicy, a kolejne 10 próbowałem się dobić do jakiejś kariery" - komentował sam Maleńczuk.

Karierę w Polsacie w programie "Must Be The Music" zaczynała dowodzona przez Igora Herbuta grupa LemON ("To tylko tango" grupy Maanam oraz "Dużo ciebie mi"). Od lat ze stacją związany jest też Michał Wiśniewski i jego zespół Ich Troje (przebój "A wszystko to (bo ciebie kocham)" oraz nowa piosenka "Ikar" zaśpiewana z jego córką Etiennette Wiśniewską).

Na zakończenie sobotniego wieczoru przeboje "Ona jest ze snu" i "Nadzieja" przypomniała świętująca swoje 35-lecie grupa IRA. Nagrodę z rąk Piotra Witwickiego, redaktora naczelnego Interii, odebrał wokalista Artur Gadowski.