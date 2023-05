Polsat SuperHit Festiwal 2023: Co Edyta Górniak szykuje na jubileusz?

Edyta Górniak wystąpi drugiego dnia festiwalu, podczas jubileuszowego koncertu "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Obok niej na scenie pojawią się m.in. Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak i Maryla Rodowicz .

"Wybór repertuaru był bardzo trudny, bo to jest jubileusz, ale ostatecznie, po kilku spotkaniach i rozmowach z panią Niną Terentiew i z produkcją festiwalu, ustaliliśmy, że zaśpiewam utwór z najtrudniejszego etapu mojego życia i z najpiękniejszego etapu mojego życia" - odpowiedziała na pytanie, czego możemy spodziewać się po jej występie. Wybrane utwory pozostaną jednak tajemnicą do dnia koncertu.

Przy okazji zdradziła również, że w tegoroczne wakacje możemy spodziewać się jej nowego singla. "Nie ma jeszcze dokładniej daty. Mogę powiedzieć, że będzie w języku polskim i że nosi tytuł 'Echo'".

Nie mogło obyć się bez pytania o plany współpracy z synem, który występuje na scenie muzycznej pod pseudonimem Enso . "On teraz pracuje z innymi artystami, pisze... Kiedy prosiłam go, żeby mi zremiksował jeden utwór, powiedział: 'Mama, mam teraz tylu artystów, dla których piszę i produkuję, że przepraszam, ale musisz poczekać'. No to poczekam" - odpowiedziała ze śmiechem.

Polsat SuperHit Festiwal 2023 - kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski , 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.



Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).



Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".