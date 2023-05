Oskar Cyms był niewiarygodnym objawieniem zakończonej niedawno edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". 21-latek wygrał aż 3 odcinki, co uczyniło go naturalnym faworytem do zwycięstwa.

Osiągnął to wcielając się brawurowo w Eminema, Passengera i Roberta Gawlińskiego z zespołu Wilki. W finale zachwycił wykonaniem eurowizyjnego utworu Duncana Laurence'a, "Arcade".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 16: Oskar Cyms INTERIA.PL

Oprócz Cymsa, podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023 usłyszymy także Darię Marx, która w finałowym odcinku konkurowała z Oskarem wcielając się w Jessie J i wykonując "Do It Like a Dude".

Reklama

W Sopocie artyści zaśpiewają swoje największe przeboje. Oskar Cyms i Daria Marx pojawią się na scenie Opery Leśnej pierwszego dnia festiwalu - 26 maja.

Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie po raz 20.! Kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski , 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.

Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Maleńczuk: Mniej reklam, więcej Niny Terentiew INTERIA.PL

Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".

Polsat Superhit Festiwal 2022: gwiazdy błyszczą na ściance! 1 / 13 Dawid Kwiatkowski w wyśmienitym nastroju - podobna atmosfera będzie towarzyszyć jego występowi na Polsat Superhit Festiwal 2022! Źródło: AKPA Autor: Podlewski

Zobacz też:

Sara James zamieniła się w... Małą Syrenkę! Jak wypadła?