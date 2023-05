Daria Marx zachwyciła w Sopocie. Po występie zdradziła nam swoje marzenia!

Daria Marx była jedną z gwiazd pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2023. Z wokalistką udało nam się porozmawiać zaraz po jej występie w Sopocie.

Zapytaliśmy piosenkarkę jak się czuje śpiewając na scenie, na której występowały największe gwiazdy polskiej muzyki.

"Już w tamtym roku udało mi się tu wystąpić i bardzo się cieszyłam. Jest to spełnienie moich marzeń. Festiwal w Sopocie był dla mnie zawsze bardzo znaczący, od dziecka przyglądałam się jego losom, a rodzice mnie tu przyprowadzili kiedy miałam 3 lata. Tylko się cieszyć i świętować" - mówi Daria.

Piosenkarka była jedną z uczestniczek ostatniej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", podczas której pokazała swój wielki talent wokalny.

"Dla mnie to był strzał w dziesiątkę, ponieważ ja jestem zapaloną wokalistką od wielu lat. Skończyłam szkołę, śpiewałam operę i soul. Cieszę się, że przyszło mi pokazać inne części mnie samej. Śpiewam pop, takie piosenki piszę. Nie zawsze możemy jako wokaliści pokazać swoje możliwości i swój kunszt. To było dla mnie coś dobrego i dzięki temu może zbierze się masa różnych, ciekawych projektów, o które mogliby mnie państwo do tej pory nie posądzać, a teraz już będzie się działo" - opowiada o programie.

W programie jurorzy mówili Darii, że bardzo chcieliby ją usłyszeć w soulowym wydaniu, jakie zaprezentowała w programie. Będzie na to szansa?

"Tak, mam już takie piosenki przygotowane i one czekają, żeby wypłynąć z szuflady. Jeszcze chwilę" - zapewnia. Przy okazji mówi, że jej największym marzeniem jest otrzymanie nagród Brit Award oraz Grammy.

Polsat SuperHit Festiwal 2023 - kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski , 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.



Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).



Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".