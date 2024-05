Przed nami wielki jubileusz! 30 lat Piaska na Polsat Hit Festiwal 2024

Jak z czasem zmieniał się wokalista, aktor, juror i jak na przestrzeni lat kształtowała się jego życie i kariera? Warto przeczytać, bo gwiazda muzyki pop będzie obchodzić w tym roku podczas festiwalu w Sopocie swoje 30-lecie pracy na scenie.



Andrzej Piaseczny - tego o nim nie wicie!

Pochodzący z Pionek koło Radomia Andrzej Piaseczny swoją dorosłą karierę rozpoczynał jako wokalista zespołu Mafia, założonym w 1992 roku w Kielcach, z którym wydał trzy albumy studyjne. Już w tamtym czasie hity zespołu w wykonaniu Andrzeja Piasecznego cieszyły się ogromną popularnością, a lider formacji pop-rockowej zyskał tytuł bożyszcza kobiet. Jego ówczesny sceniczny image oraz nastrojowość wykonywanych utworów stały się wizytówką zespołu, dzięki czemu dużym sukcesem okazały się utwory pt. "Imię deszczu" czy "W świetle dnia".

Reklama

W 1998 roku wokalista zdecydował się opuścić formację i skupił się na karierze solowej. Kolejne lata twórczości okazały się bardzo owocne, bo wydał aż dziesięć albumów studyjnych, z których dwie płyty pokryły się podwójną platyną, sześć platyną i jedna złotem. Piasek nagrywał utwory również ze Stanisławem Sojką, Sewerynem Krajewskim, Natalią Kukulską, Janem Borysewiczem i z saksofonistą Robertem Chojnackim. W 2001 roku reprezentował Polskę w 46. Konkursie Piosenki Eurowizji, a dwa lata wcześniej zdobył drugie miejsce na Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich.

Nie tylko muzyka

Andrzej Piaseczny to nie tylko uzdolniony tekściarz i wokalista, ale również osobowość medialna. Piosenkarz jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, m.in. Bursztynowego Słowika w Sopocie, czterech Superjedynek, Wiktora, Fryderyka, Telekamery oraz Eska Music Award. Wystąpił jako gość muzyczny w finale pierwszej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a w 12. edycji tego programu zasiadał w nim jako juror.

Przez wiele lat był również odtwórcą roli Kacpra "Górniaka" Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy", a oprócz tego był jurorem w programie z serii talent show "The Voice of Poland" czy "The Voice Senior".

Już 25 maja artysta wystąpi na deskach Opery Leśnej w Sopocie pośród innych wielkich gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej takich jak: Doda, Smolasty, Blanka, Margaret, Lanberry & Tribbs, Dawid Kwiatkowski, Roxie Węgiel i innych wspaniałych wykonawców.