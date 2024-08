Trzeci i ostatni dzień Pol'and'Rock Festivalu przywitał setki tysięcy uczestników słoneczną pogodą, która utrzymała się do samego wieczora. To zdecydowanie zmiana na plus w porównaniu do ubiegłorocznej edycji, kiedy impreza zmagała się deszczem. Woodstockowiczom takie rzeczy nie są wprawdzie straszne, ale jednak zdecydowanie milej bierze się udział w koncertach w tak przyjemnych okolicznościach przyrody.

Wydawało wam się, że w prażącym słońcu przed Dużą Sceną o godz. 15 jest gorąco? To Anglicy z Venom Inc. sprawili, że zrobiło się piekielnie gorąco. Ekipa tworzona przez byłych muzyków legendarnego Venom do składu wskoczyła niemal w ostatniej chwili, gdy z powodów zdrowotnych swój udział odwołali mistrzowie hardcore'a z Sick Of It All. No i zdecydowanie nie była to zapchajdziura. Jeff "Mantas" Dunn (oryginalny gitarzysta Venom), grający na basie wokalista Tony "Demolition Man" Dolan (w Venom w latach 1989-1992) i perkusista Marc "JXN" Jackson dali prawdziwego ognia, przypominając choćby takie klasyki ekstremalnego metalu, jak m.in. "In League With Satan" i "Sons of Satan. Zapachniało siarką.

Pol'and'Rock Festival 2024: Paktofonika strzałem w dziesiątkę

Niektórych dziwią, że w składzie Pol'and'Rocka pojawiają się gwiazdy kojarzone ze sceną popową, jak choćby wielokrotnie wspominana przy takich okazjach Majka Jeżowska, Enej, Ich Troje czy Michael Patrick Kelly (tak, ten znany z rodzinnej grupy The Kelly Family). Dla innych zaskoczeniem może być obecność hiphopowej Paktofoniki, ale znów, to nie pierwszy przedstawiciel tego gatunku, by przypomnieć choćby House Of Pain, Łonę i Webbera czy Grubsona. Jurek Owsiak zdecydowanie podkreśla - to miejsce jest dla wszystkich.

Patrząc na to, jak gorąco przyjęta Paktofonika (w formule Live Band, czyli z żywym składem koncertowym), można śmiało powiedzieć, że pomysł sprowadzenia legendy polskiego hip hopu okazał się strzałem w dziesiątkę. Pod wrażeniem przyjęcia byli stojący na czele grupy Fokus i Rahim, którzy często przypominali o tym trzecim nieobecnym, czyli zmarłym w 2000 r. w tragicznych okolicznościach Magiku. To właśnie jemu dedykowali choćby przebój "Ja to ja 2".

Jak mówi Owsiak, "chwila odsapki" i kolejna zmiana klimatu, bo Dużą Scenę przejęli dobrze znani przez woodstockową publiczność Flogging Molly ze swoją energetyczną mieszanką celtyckiego folka i punk rocka. Ależ to była petarda, od "Drunken Lullabies", przez "(Try) Keep the Man Down", "Whistles in the Wind", "A Song of Liberty", po "Float" (publiczność siadła na ziemi, by pobawić się w wioślarzy - imponujące wrażenie) i "These Times Have Got Me Drinking". Tu możesz być kim chcesz (ale nie zapominaj o tym, żeby dbać o tych, co wokół ciebie), wiele słów pada o wolności, miłości i przyjaźni.



To nie koniec atrakcji w Czaplinku - na obu scenach pojawią się jeszcze m.in. T.Love, Meute, Michael Patrick Kelly, Guano Apes, Ich Troje, Mr Zoob i The Bill. Zostańcie z nami do końca!