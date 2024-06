Jubileuszowa, 30. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie). Ostatnie ogłoszenia organizatorów wywołują ogromne emocje.



Wcześniej podano, że na festiwalu zagrają m.in. Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White, niemiecka formacja Electric Callboy, która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, legenda nowojorskiej sceny hardcore - Sick Of It All, niemiecka orkiestra dęta wykonująca muzykę techno na żywo - Meute, legenda greckiego black metalu - Rotting Christ oraz wracający po latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger, Niemcy z Guano Apes, reprezentanci celtyckiego punk rocka z Flogging Molly i łączący elektronikę z rockiem brytyjski projekt Modestep.

Z Polski zaprezentują się z kolei Kasia Kowalska, T.Love, Enej, Flapjack ( posłuchaj! ), Mery Spolsky, Coma, Paktofonika, Zenek, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Sokołowski (wokalista Nocnego Kochanka w solowym projekcie), Mr. Zoob, Transgresja i Wojtek Szumański (zdobywca Złotego Bączka).

Pol'and'Rock Festival 2024: Kto zagra? Ogromne emocje w komentarzach

Ogromne emocje wśród woodstockowiczów wywołało ogłoszenie, że na festiwalu zaprezentuje się dowodzona przez Michała Wiśniewskiego grupa Ich Troje - do tego stopnia, że wiele komentarzy nie nadaje się do zacytowania. Pojawiły się również plotki, że na imprezie może zagrać Golec uOrkiestra (na oficjalnej stronie zespołu internauci wypatrzyli koncert w Czaplinku w trakcie trwania Pol'and'Rock Festivalu; ten wpis został później usunięty), a także Majka Jeżowska (w jej rozpisce koncertowej znalazła się data 2 sierpnia przy Pol'and'Rocku).

Przypomnijmy, że wokalistka znana z takich przebojów, jak "Wszystkie dzieci nasze są", "A ja wolę moją mamę" czy "Na raz na dwa", występowała już na festiwalu Jurka Owsiaka w 2019 r. Jej koncert na Małej Scenie (jeszcze w Kostrzynie nad Odrą) przyciągnął wówczas ogromne tłumy fanów. Teraz Jeżowska prawdopodobnie pojawi się gościnnie na scenie.

Do zestawu dołącza ekipa Bohemian Betyars. "Przygotujcie się na dawkę pozytywnej energii i tanecznego szaleństwa prosto z Węgier! Bohemian Betyars łączą w swoim brzmieniu elementy punku z węgierskimi, bałkańskimi i romskimi motywami. Ich koncerty to prawdziwe muzyczne huragany" - zapowiadają organizatorzy, jednak wielu komentujących nie kryje negatywnych opinii.



"Line-up jak na dożynkach", "Wielkie rozczarowanie", "Brakuje takiej konkretnej petardy", "Niestety duża scena mega słabo", "Brakuje polskich kapel", "Coraz gorzej, ale i tak przyjadę", "Każde ogłoszenie jest gorsze" - czytamy.



Nie brak również głosów, że za sprawą Pol'and'Rocka (a wcześniej Przystanku Woodstock) uczestnicy mogą dokonać nowych muzycznych odkryć. "Tych roszczeniowych komentarzy nie da się czytać" - zauważa jeden z internautów, a inni podkreślają, że muzyka wielokrotnie była dodatkiem dla spotkań z innymi ludźmi.