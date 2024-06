30. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie). Dotychczas organizatorzy ujawnili już ponad połowę tegorocznego line-upu.

Na festiwalu zagrają m.in. Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz! ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj! ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, legenda nowojorskiej sceny hardcore - Sick Of It All, niemiecka orkiestra dęta wykonująca muzykę techno na żywo - Meute, legenda greckiego black metalu - Rotting Christ oraz wracający po latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger ( sprawdź! ), Niemcy z Guano Apes, reprezentanci celtyckiego punk rocka z Flogging Molly i łączący elektronikę z rockiem brytyjski projekt Modestep.

Reklama

Z Polski zaprezentują się z kolei Kasia Kowalska, T.Love, Enej, Flapjack ( posłuchaj! ), Mery Spolsky, Coma, Paktofonika, Zenek, Coma, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Sokołowski (wokalista Nocnego Kochanka w solowym projekcie), Mr. Zoob i Transgresja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pol'and'Rock Festival 2023 rozpoczęty! "Ta ziemia zadrży" INTERIA.PL

Pol'and'Rock Festival 2024: Kto otrzyma Złotego Bączka?

W najnowszym ogłoszeniu poznaliśmy wyniki plebiscytu Złotego Bączka. To nagroda przyznawana przez woodstockowiczów w internetowym głosowaniu za występ podczas poprzedniej edycji Pol'and'Rock Festival. W tym roku w kilkustopniowym głosowaniu oddano ponad 50 tys. głosów.

Zwycięzcami zostali Wojtek Szumański (wykonawca z Polski) oraz Royal Republic (zespół zagraniczny) - w nagrodę organizatorzy zapraszają laureatów na tegoroczną edycję. "Ależ to były emocje! Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!" - czytamy.



Wojtek Szumański w ubiegłym roku na festiwal Jurka Owsiaka dostał się jako jeden ze zwycięzca eliminacji. To twórca, który popularność zdobył w serwisie YouTube, gdzie jego piosenki notują wielomilionowe wyświetlenia. Najpopularniejszą jest "Ballada o cyckach" (ponad 11 mln), a ponad 3 mln odsłon mają "Zegarek" i "Bez twoich wad".

"Mamy toooo! Widzimy się na Dużej Scenie Pol'and'Rock" - napisał ucieszony Wojtek Szumański.

Z kolei Szwedzi z Royal Republic w swojej twórczości łączą m.in. garage rocka, pop, hard rocka, heavy metal, americanę i hip hop. Dotychczasowy dorobek obejmuje cztery albumy (ostatni to "Club Majesty" z 2019 r.) oraz nowe single "Superlove", "Magic", "RATA-TATA", "Back From The Dead", "Diggin' It".

Utworem "My House" formacja zapowiedziała premierę nowej płyty "LoveCop", która pojawi się już 7 czerwca.

Dodatkowo w Czaplinku-Broczynie zagrają zagraniczni zwycięzcy woodstockowych eliminacji - Divine Shade z Francji (neo-industrial rock) i Nini Music z Tajwanu (łączy dźwięki starożytnych azjatyckich instrumentów z nowoczesnymi elementami współczesnego rocka, metalu i EDM).