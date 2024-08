Pol'and'Rock Festival 2024: drugi dzień. "Nie wiem, czy uda się to przebić"

Drugi dzień Pol'and'Rock Festivalu to zdecydowanie uczta dla fanów cięższych brzmień, choć rozpoczęło się tanecznie, od koncertu zespołu Enej.

Nie był to zwykły koncert, bo grupa wracająca na festiwal po ośmiu latach, niespodziewanie zaprosiła na scenę kilku gości - Tabu, z którym odśpiewali woodstockowy hymn "Jak dobrze cię widzieć", zespół Zazula oraz Majkę Jeżowską, która znowu podbiła serca festiwalowej publiczności śpiewając "A ja wolę moją mamę". "Nie wiem, czy uda się to przebić" - komentował wokalista, Piotr Sołoducha.

"Jak ja się cieszę! Ostatnio na Pol'and'Rocku byłam pięć lat temu, a wydaje mi się, jakby to było wczoraj. Dziękuję za zaproszenie, bo to jest moje marzenie. Marzenie się spełniło, jestem na dużej scenie" - mówiła wokalistka.



Pol'and'Rock Festival 2024: coś dla fanów mocniejszych brzmień

Później na Dużą Scenę zawitał Flapjack, który ostatnio na festiwalu Jurka Owsiaka grał w 2006 roku (wtedy jeszcze był to Przystanek Woodstock). Łączą różne odmiany ciężkiego grania - thrash metal, rapcore, hardcore i punk - a ich debiutancki album wydany w latach 90. od razu zdobył rozgłos i nominację do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Zespół powrócił do grania po niespodziewanej śmierci wokalisty Grzegorza "Guzika" Guzińskiego. Początkowo miało to być kilka koncertów w hołdzie dla zmarłego, ale ostatecznie kiedy przy jakimś projekcie pojawia się Robert "Litza" Friedrich (m.in. Luxtorpeda, Arka Noego, 2Tm2,3, wcześniej m.in. Acid Drinkers i Kazik Na Żywo), to kwestią czasu były premierowe nagrania.

Małą Scenę otworzyła z kolei Insekt Orkiestra, która sama opisuje się jako "mocne brzmienie, polskie teksty, sceniczna energia". Potem rock'n'rollowy Antyrefleks z Żyrardowa i gdański zespół rockowy Ptaky.

Myrath, który wystąpił na Dużej Scenie jako trzeci, mógł wydawać się niektórym nieco egzotyczny, w końcu to tunezyjski zespół wykonujący progresywny metal orientalny, jednak publiczność pod sceną pokazała, że muzycy mają swoich odbiorców również w Polsce. Następnie szwedzki Clawfinger, który przywiózł do Czaplinka trochę rapcore'u. Festiwalowicze ani przez chwilę nie pokazywali oznak zmęczenia, a do pogo nie trzeba było nikogo długo namawiać.