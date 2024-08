Jurek Owsiak oficjalnie potwierdza, to już przesądzone. Co dalej z Pol'and'Rock Festival?

Jubileuszowa, 30. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 1-3 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno. W tym miejscu niebiletowany festiwal organizowany jest po raz trzeci i Jurek Owsiak właśnie ogłosił, że za rok również spotkamy się w tym samym miejscu.

"Doprowadziliśmy ten festiwal do najwyższego topu" - podkreślał szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zwracając uwagę na "potęgę technologiczną" Pol'and'Rocka, wymieniając m.in. system nagłośnieniowy, oprawę w postaci oświetlenia czy niezwykłe ujęcia z drona.

Jurek Owsiak ogłasza. Kiedy odbędzie się Pol'and'Rock Festival 2025?

Owsiak ujawnił, że przyszłoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia 2025 r.

Ruszyły już zgłoszenia do polandrockowych eliminacji - pierwszym zespołem, który w ten sposób chce wystąpić w Czaplinku jest polonijna grupa Veselovsky z Chicago.



W tym roku dla tysięcy fanów wystąpili m.in. Coma (najliczniejsza publiczność pierwszego dnia), The Warning, Wojtek Szumański, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Enej, Flapjack, Clawfinger, Kasia Kowalska, Motionless In White, Rotting Christ, Mery Spolsky, Zenek Kupatasa, Adrian Sherwood. Ostatniego dnia na dwóch scenach pojawią się m.in. Venom Inc., Paktofonika Live Band, Flogging Molly, T.Love, Meute, Michael Patrick Kelly, Guano Apes, Ich Troje, Mr Zoob, The Bill i Piotr Bukartyk na zakończenie.