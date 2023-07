29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.



Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, od 1 sierpnia w okolicy Czaplinka wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Utrudnienia z przejazdem mogą wystąpić na dw 163 w okolicach Czaplinka i Broczyna, aby ominąć to miejsce zalecane są objazdy. Dla jadących do Czaplinka na dk 10 od strony Szczecina lub Bydgoszczy (Piły) w kierunku Czaplinka, zalecany jest objazd przez Mirosławiec i dalej dw 177.

Jadący do Wałcza od strony Drawska Pom. lub Szczecinka, z Czaplinka powinni skorzystać z objazdu dw 177 do Mirosławca i dalej dk 10 do Wałcza. Kierowcom jadący przez Wałcz w stronę Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, zalecany jest objazd dk 22 z Wałcza, a następnie dk 11 do Szczecinka. Stamtąd dalej dk 11 przez Bobolice do Koszalina.



Od wtorku od godz. 8 do poniedziałku do godz. 6 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła zakaz wykonywania lotów (z ściśle uregulowanymi wyjątkami) w strefie poziomej: 3 km od punktu centralnego (pas startowy lotniska Czaplinek - Broczyno) i strefie pionowej: 500 m.



Dodatkowo uruchomiony zostanie polowy posterunek policji w Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49.



Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Na festiwalu zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja, Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończy tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami spotkają się m.in. Marek Dyjak, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Kalinowski, Katarzyna Kolenda-Zalewska i Marta Kuligowska, Borys Szyc, Karol Wójcicki oraz Martyna Wojciechowska.

Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (obecne woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu.

Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, między jeziorami Drawsko i Czaplino.